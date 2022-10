PGNiG sprowadziło 46 dostaw LNG od początku roku. Planuje ich więcej Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) od początku roku odebrało 46 ładunków LNG o wartości energetycznej wynoszącej ok. 51,9 TWh. Jest to dwukrotność dostaw zeszłorocznych. W trzecim kwartale do terminalu w Świnoujściu dotarło 14 dostaw, a do terminalu w litewskiej Kłajpedzie dotarły trzy.

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

Import LNG dla PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) tylko w trzecim kwartale sprowadziło do Polski 14 dostaw LNG, które dotarły do terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Ponadto trzy dostawy zostały zrealizowane w litewskim terminalu w Kłajpedzie. Łącznie, w trzecim kwartale PGNiG odebrało w Świnoujściu ok. 1,4 mld metrów sześc. gazu ziemnego, co stanowi wartość wolumenu po regazyfikacji. Ostatnia dostawa trzeciego kwartału była możliwa dzięki umowie z katarską firmą Qatargas. Gazowcem Al Huwaila do Świnoujścia dopłynął ładunek 120 mln metrów sześc. gazu po regazyfikacji. Jednak najwięcej LNG dopłynęło do Polski ze Stanów Zjednoczonych.

– Działający od kilku lat Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz uruchomiony kilka dni temu gazociąg Baltic Pipe to filary krajowego bezpieczeństwa energetycznego, które umożliwiają PGNiG skuteczną dywersyfikację importu gazu ziemnego. Dzięki intensyfikacji odbioru ładunków skroplonego gazu ziemnego oraz efektywnemu wykorzystaniu stale rozwijanej infrastruktury przesyłowej możemy zapewnić odbiorcom stabilne dostawy w najbliższym sezonie grzewczym, a także w kolejnych latach – podkreśliła Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Z litewskiego terminala PGNiG zaczęła korzystać w maju 2022 roku. Od tamtej pory grupa odebrała sześć ładunków o łącznym wolumenie ponad 0,5 mld metrów sześc. po regazyfikacji. W trzecim kwartale do Polski dotarły z Kłajpedy trzy dostawy, ale PGNiG uzyskało na Litwie kolejny przydział mocy regazyfikacyjnych na lata 2023-2032. Dzięki temu kolejne dostawy będą mogły zostać zrealizowane, a pozyskany gaz może być przetransportowany do kraju za pomocą nowego gazociągu Polska-Litwa.

Łącznie od początku roku Grupa Kapitałowa PGNiG odebrała 46 ładunków o wolumenie ok. 51,9 TWh, co odpowiada ok. 4,5 mld m sześc. surowca po regazyfikacji, z czego do Świnoujścia trafiło 40 dostaw. Pokazuje to skalę intensyfikacji dostaw – rok wcześniej w tym samym okresie PGNiG odebrało 26 ładunków o wolumenie 32 TWh, co oznacza, że w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku Spółka zwiększyła wolumen dostaw o ponad 60 procent – podało w komunikacie PGNiG.

Kolejna dostawa z Kataru jest już zaplanowana na czwartego października. Gazowiec Tembek ponownie dostarczy 120 mln metrów sześc. po regazyfikacji.

PGNiG/Szymon Borowski