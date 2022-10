Knudsen zwodował gazowiec Grażyna Gęsicka, który zamówiło PGNiG (WIDEO)

Gazowiec Grażyna Gęsicka zdolny do przewozu LNG został zwodowany w koreańskiej stoczni. PGNiG zamówiło osiem takich jednostek u francuskiego armatora Knustsen, z którym grupa podpisała długoterminowe umowy czarterowe.

Wyczarterowane gazowce Fot. PGNiG

PGNiG zamówiło osiem statków zdolnych do przewozu LNG u francuskiego oddziału armatora Knutsen, który realizuje budowę jednostek w koreańskiej stoczni Hyundai Heavy Industries. Pierwszy gazowiec, nazwany Lech Kaczyński, został już zwodowany czwartego czerwca. Teraz pora na drugi gazowiec PGNiG, Grażynę Gęsicką. Wideo z wodowania zostało udostępnione na Twitterze spółki.

Wodowanie gazowca „Grażyna Gęsicka". To drugi z ośmiu statków zamówionych przez #PGNiG do transportu #LNG. Wraz ze zwodowanym kilka tygodni temu gazowcem „Lech Kaczyński" jednostka ta wejdzie do użytku w 2023 roku. #gazziemny #bezpieczeństwoenergetyczne

