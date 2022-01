PGNiG na kroplówce, czyli córka prosi matkę. Spięcie Energetyka

Grafika: Gabriela Cydejko.

Rachunki gazowe wyższe o kilkadziesiąt lub kilkaset procent, problemy z nowymi przyłączeniami gazowymi, a wreszcie widmo utrzymania się kryzysu energetycznego przez cały 2022 roku skłoniły rząd do podpięcia PGNiG na kroplówkę a PSG do apelu o środki na nowe inwestycje. To temat Spięcia BiznesAlert.pl.

– Ustawodawca wyszedł z nowym pomysłem. Można o nim mówić jako o kroplówce dla sektora gazowego. Podwyższone taryfy zostaną zmienione, jeszcze nie wiemy jak. Państwo udzieli gwarancji PGNiG i przekaże odpowiedzialność za strategiczne zapasy gazu specjalnej agencji – powiedział Wojciech Jakóbik. – To będą dziesiątki miliardów złotych, które posłużą w razie potrzeby do utrzymania płynności pomimo kryzysu.

– Strategia PGNiG miała być przyjęta pierwotnie w lutym ubiegłego roku, potem termin przedłużył się do wakacji, a teraz już nikt o niej nie mówi – przyznał Mariusz Marszałkowski z BiznesAlert.pl. – PSG prosi o wsparcie na nowe przyłącza – dodał, odnosząc się do komunikatu operatora sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, który zwrócił się o nowe środki, obawiając się problemów z nowymi inwestycjami. – Córka prosi matkę – żartował Jakóbik.