PGNiG nie widzi potrzeby zakupu własnych metanowców

PGNiG nie planuje zakupu własnych metanowców do transportu LNG. – Tańsze i bardziej opłacalne dla nas jest czarterowanie statków od firm zajmujących się tym zawodowo. Tak jak nie kupujemy tylko leasingujemy floty samochodów, tak nie widzimy konieczności zakupu na własność metanowców – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski podczas konferencji.

– Patrzymy z optymizmem w przyszłość, jeżeli popatrzymy przez pryzmat całego 2022 roku. Nasza sytuacja jeszcze dwa miesiące temu nie była wesoła. Przy cenach gazu po 150 euro za MWh, to nie jest komfortowa sytuacja dla firm z branży gazowniczej, jednak nie wszystkie spółki były w stanie płynnościowo sprostać tamtej rzeczywistości. PGNiG weszło w ten kryzys z dużą ilością pieniędzy na kontach, co ułatwiło znacznie naszą sytuacje. Teraz weszła ustawa płynnościowa, cena gazu spadła do poziomu około 75 euro za MWh, a segment upstream przynosi duże zyski – powiedział Przemysław Wacławski, wiceprezes PGNiG.

– Praktycznie cała EBITDA w czwartym kwartale 2021 roku to sektor upstream, z czego większość przynosi nam szelf norweski – dodał Paweł Majewski, prezes PGNiG.

– Z nadzieją patrzymy na szybką finalizację projektu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Zwiększamy kontrakty na dostawy gazu m.in. z USA. Nie jesteśmy w stanie sprzedać w Polsce tych wszystkich wolumenów ze względów infrastrukturalnych. Około 1/3 gazu jest sprzedawana przez nas na rynku zagranicznym, w Niemczech czy w Norwegii. Dlatego też planujemy czarterować metanowce LNG na potrzeby realizacji m.in. kontraktów FOB. Nie planujemy zakupu jednostek tych na własność. Zgodnie z naszymi analizami, tańsze i bardziej opłacalne dla nas jest czarterowanie statków od firm zajmujących się tym zawodowo. Tak jak nie kupujemy tylko leasingujemy floty samochodów, tak nie widzimy konieczności zakupu na własność metanowców LNG – powiedział prezes Majewski.

