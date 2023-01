PGNiG OD będzie sprzedawać ciepłowniom gaz w limitowanej cenie Alert

– PGNiG Obrót Detaliczny – spółka z Grupy PKN Orlen – wprowadził do oferty nowe rozwiązanie, które w 2023 roku zagwarantuje wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 zł za MWh za zamówiony wolumen, podał PKN Orlen.

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Oferta skierowana jest do branży ciepłowniczej, z uwagi na jej szczególny charakter. Wciąż niestabilny rynek gazu w Europie sprawia, że branża ciepłownicza mierzy się z wysokimi cenami gazu, podkreślił koncern.

– To jedna z odpowiedzi, dlaczego koncern multienergetyczny może działać sprawniej i z korzyścią dla klienta końcowego. Proponujemy ofertę dla branży ciepłowniczej, by docelowo mogła ona zapewnić odbiorcom końcowym niższe ceny ogrzewania i ochronić ich przed skutkami kryzysu energetycznego, z jakim mamy do czynienia w Polsce i w Europie po inwazji Rosji na Ukrainę. Ponadto Grupa Orlen przekazuje, zgodnie z ustawą, środki do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, umożliwiając w ten sposób polskiemu rządowi dofinansowanie ceny gazu dla gospodarstw domowych i klientów wrażliwych do poziomu wynoszącego 200,17 zł za MWh – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Ciepłownie, będące klientami PGNiG Obrót Detaliczny będą mogły skorzystać z oferty w 2023 roku. Różnica pomiędzy pierwotnymi warunkami kontraktu, a warunkami z oferty specjalnej zostanie rozliczona w kolejnych latach obowiązywania nowego kontraktu – maksymalnie nawet do 2027 roku. Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem ciepła do swoich mieszkańców, będą mogły obniżyć ceny ogrzewania dla odbiorców końcowych, przekonuje Orlen.

PKN Orlen/ISB News/Michał Perzyński