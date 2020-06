PGNiG podpisał umowę, która umożliwi tankowanie CLNG przy Via Baltica Alert

Fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Dzisiaj PGNiG Obrót Detaliczny podpisał umowę w formie listu intencyjnego z Zakładem Produkcji Kruszyw Rupińscy na budowę dwóch stacji LCNG w północnowschodniej Polsce.

List intencyjny PGNiG

Jedna ze stacji powstanie w sieci tras europejskiej TEN-T, stacja będzie ogólnodostępna, a partner to potentat lokalny: zatrudnia prawie 1,000 pracowników w 16 zakładach górniczych oraz 6 zakładach produkcji prefabrykatów budowlanych i wytwórniach betonu towarowego, sprzedaje rocznie ponad 10 mln ton materiałów budowlanych.

– Z punktu widzenia centrali takie listy intencyjne mają ogromną wagę. Cieszymy się, że PGNiG OD jest wiarygodnym partnerem dla takich podmiotów. To kolejny krok do rozwoju gazomobilności w Polsce. W ubiegłym roku co czwarty nowy autobus w Polsce był na paliwo gazowe – przypomniał wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

– Jesteśmy podmiotem, który dostarcza dobrą jakość produktów. Biorąc pod uwagę bezpieczne dane, w Europie zarejestrowane jest ponad milion ciągników siodłowych, z czego jedna czwarta w Polsce. Staramy się intensywnie rozwijać rynek stacji CNG i LNG. Wierzymy, że na polskim rynku będzie to coraz bardziej popularne paliwo – powiedział prezes PGNiG OD Henryk Mucha.

Opracowanie: Michał Perzyński