Kwieciński: Dobre wyniki PGNiG to nie tylko skutek wygranej z Gazpromem Energetyka

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Fot. PGNiG

– Podczas konferencji Grupy Kapitałowej PGNiG doszło do prezentacji wyników z drugiego półrocza 2020 roku. – We wrześniu nasza grupa będzie obchodziła piętnastą rocznicę obecności na parkiecie warszawskim. To miła rocznica – powiedział prezes Jerzy Kwieciński.

PGNiG sprzedał w pierwszym półroczu prawie 17 mld m sześc. To wzrost o 6 procent w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku. Przychody spadły o 7 procent w wyniku „drastycznego spadku cen węglowodorów w stosunku do poprzedniego okresu”. Według prezesa Kwiecińskiego spadek kosztów operacyjnych o 36 procent umożliwił wzrost EBITDA o prawie trzy razy do 9,352 mld zł. – To w dużej mierze efekt wygranego sporu z Gazpromem. W ciągu trzech miesięcy udało nam się w pełni ten wyrok wdrożyć, a środki na naszym koncie wynikające z nadpłaty w poprzednich latach otrzymaliśmy pierwszego lipca i na bieżąco się rozliczamy, wpływając na wyniki finansowe.

Prezes PGNiG podał, że jego spółka zapłaciła 1,145 mld zł zaliczki podatku CIT z pieniędzy przekazanych przez Gazprom w wyniku sporu arbitrażowego wygranego przez Polaków.

Bez uwzględnienia odpisów na majątków trwałych EBITDA wzrosła o 200 procent. – Dobre wyniki finansowe nie są tylko wynikiem tego jednego zdarzenia – zastrzegł prezes PGNiG. – To także wynik dobrego działania całej naszej Grupy Kapitałowej.

Opracował Wojciech Jakóbik