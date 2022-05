Orlen zaangażuje się w sponsoring e-sportu Alert

PKN Orlen został sponsorem tytularnym cyklu zawodów esportowych w grę symulującą wyścigi Formuły 1, podała spółka. Rozgrywki organizowane przez Polską Ligę Esportową obejmą dwa sezony startowe, po 12 wyścigów w każdym z nich.

PKN Orlen stawia na e-sport

– PKN Orlen to dzisiaj największy sponsor sportu w Polsce. Angażujemy się w takie dyscypliny motorsportu jak Formuła 1, rajdy, żużel czy F1H2O, a także siatkówkę, lekkoatletykę, piłkę nożną, piłkę ręczną i kolarstwo. Wspieramy 80 indywidualnych sportowców, 70 klubów sportowych, 6 związków i 2 komitety. Sponsoring to jedno z kluczowych narzędzi, które wspiera nasz biznes i buduje rozpoznawalność marki. Zaangażowanie w wirtualną odmianę motorsportu to okazja na dotarcie do nowej grupy odbiorców – powiedziała dyrektor biura marketingu sportowego, sponsoringu i eventów PKN Orlen Agata Pniewska, cytowana w komunikacie.

Simracing to wirtualne wyścigi bolidów lub samochodów. Polska Liga Esportowa ma na swoim koncie już kilka sezonów Formuły 1. Teraz powracają w nowej odsłonie. PLE.GG ORLEN F1 Cup obejmie dwa sezony startowe, po 12 wyścigów w każdym z nich. Bezpośrednie zaproszenie do rywalizacji dostanie dziesięciu czołowych polskich kierowców simracingowych. Stawkę uzupełnią najbardziej utalentowani kierowcy-amatorzy. Początek rywalizacji zaplanowano na 10 czerwca. Pierwszy sezon potrwa do 29 lipca. Rywalizacja kierowców będzie transmitowana w kanałach własnych PLE.GG – na Twitch i YouTube.

– Nawiązanie współpracy z tak dużym partnerem podkreśla, że jako firma i branża zmierzamy w dobrym kierunku. Simracing to naturalne połączenie sportu i esportu. W oparciu o popularyzację wyścigów Formuły 1 coraz więcej kierowców-amatorów decyduje się spróbować swoich sił na wirtualnych torach – dodał prezes Polskiej Ligi Esportowej Paweł Kowalczyk.

Polska Liga Esportowa to czołowy polski organizator rozgrywek esportowych, zajmujący się profesjonalizacją rynku. PLE od kilku lat umacnia swoją pozycję rynkową, wchodząc w silne partnerstwa i wzmacniając sieć sponsoringową. Celem Polskiej Ligi Esportowej jest wspieranie drużyn, dzielenie się swoim know-how oraz promocja esportu. Pod patronatem PLE występują czołowe polskie drużyny esportowe w zmaganiach CS:GO, VALORANT, FIFA i grach simracingowych.

