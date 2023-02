Orlen ujawni w kwietniu plan budowy małego atomu SMR w Polsce Alert

PKN Orlen zapowiada prezentację w kwietniu planu budowy małych reaktorów jądrowych SMR w Polsce.

Reaktor BWRX-300 / fot. GE Hitachi

– Do 2030 roku będą to pojedyncze inwestycje w SMR, ale po 2030 roku zakładamy skokowy wzrost, bo technologia będzie skomercjalizowana i bardziej dojrzała – zapowiedział Robert Śleszyński, dyrektor Orlenu do spraw inwestycji kapitałowych. – Rozwój inwestycji zakładamy nie tylko w oparciu o nasz bilans, ale parterstwa, strukturyzowane finansowanie, project finance. Chcemy stworzyć taką ofertę, by różne fundusze chciały angażować się w finansowanie – dodał.

– Bloki SMR będą zastępować bloki konwencjonalne oparte dzisiaj na węglu. Będą wyłączane za jakiś czas – przyznał Śleszyński.

– Pod koniec kwietnia przedstawimy lokalizację i zaawansowanie naszych partnerów przy tym ważnym projekcie – ujawnił prezes Orlenu Daniel Obajtek.

PKN Orlen współpracuje z GE Hitach oraz Synthos Green Energy przy wdrożeniu technologii BWRX-300 w Polsce. Do końca dekady ma dojść do komercjalizacji tej technologii w Kanadzie, a potem w Europie. Orlen zapowiada pierwszy taki reaktor w Polsce w 2028 roku.

Wojciech Jakóbik