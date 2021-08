PKN Orlen robi krok w stronę recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen, zgodnie ze strategią do 2030 roku, chce rozwijać nowy obszar swojej działalności, który umożliwi efektywne ekonomicznie i środowiskowo zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych. Koncern podpisał list intencyjny oraz umowę na realizację studium wykonalności z wiodącym dostawcą technologii i usług inżynieryjnych, z którym analizuje możliwość wykorzystania innowacyjnej technologii Hydro-PRTSM przy wdrażaniu projektów recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych. Pozwolą one realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego i spełnić cel neutralności emisyjnej koncernu do 2050 roku.

– Jesteśmy odpowiedzialną firmą, która ma realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, dlatego angażujemy się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podejmując współpracę ze spółką KBR stawiamy kolejny ważny krok w tym kierunku. Technologia, którą analizujemy, ma umożliwić recykling odpadów z tworzyw sztucznych i wykorzystywanie pozyskanych w ten sposób surowców do wytwarzania produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Będzie to nasza odpowiedź na globalne trendy związane z ochroną środowiska, która jednocześnie przyczyni się do budowy wartości koncernu w długiej perspektywie – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Współpraca PKN Orlen z firmą KBR będzie opierać się na wykorzystaniu technologii Hydro-PRTSM licencjonowanej przez KBR. Polega ona na przetwórstwie odpadowych tworzyw sztucznych w produkty ciekłe i gazowe, które następnie można przetwarzać i wykorzystywać w produkcji chemikaliów, monomerów i polimerów. Podpisany list intencyjny oraz umowa na realizację studium wykonalności zakłada, że firma KBR weźmie aktywny udział we wdrożeniu projektu dostosowanego do potrzeb Grupy Orlen oraz zapewni wymagane wsparcie techniczne oraz wiedzę ekspercką.

Przetwarzane tworzywa sztuczne będą pochodziły z kraju, a odzyskane w procesie recyklingu związki chemiczne zostaną przerobione przy wykorzystaniu własnych aktywów rafineryjno-petrochemicznych w wyżej wartościowe produkty petrochemiczne, które trafią na rynek polski i europejski. – Współpraca, którą podejmujemy z PKN ORLEN, to ważny krok w ocenie długoterminowego potencjału tej przełomowej technologii. Jesteśmy pewni, że Hydro-PRTSM umożliwi PKN Orlen osiągnięcie korporacyjnych celów zrównoważonego rozwoju oraz dekarbonizacji – mówi Doug Kelly, Prezes KBR ds. Technologii.

PKN Orlen, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. W ramach dochodzenia do niego, do 2030 roku zredukuje o 20 procent emisję CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 procent CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Do końca tej dekady koncern zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. W Europie rocznie powstaje 24,5 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Ponad jedna trzecia trafia do recyklingu, natomiast 42 procent jest spalane, a 24 procent składowane, co jest sprzeczne z modelem gospodarki obiegu zamkniętego. Jednocześnie szacuje się, że ilość odpadów z tworzyw sztucznych wzrośnie w 2035 roku do 31 mln ton, co powinno wpłynąć na intensyfikację projektów recyklingowych.

PKN Orlen