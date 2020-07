PKN Orlen nie planuje przejęcia Grupy Azoty Alert

Fot. Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen chce rozwijać petrochemie przez inwestycje, na które chce przeznaczyć ponad 8 mld złotych, ale nie jest planowane przejęcie Grupy Azoty – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z dziennikarzami.

PKN Orlen a Grupa Azoty

– Myślimy o kierunku akwizycyjnym, bo jak każda zdrowa firma, chcemy rozwijać petrochemię, co można robić na dwa sposoby. Musimy tworzyć podstawowe rzeczy, a więc olefiny. Nie ma nowoczesnej petrochemii i łańcucha ostaw bez olefin. Podoobnie jest z fenolem. Te dwie inwestycje to serce petrochemii – powiedział dziennikarzom prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen powiedział, że w planach inwestycji na ponad 8 mld złotych w petrochemii nie są uwzględnione żadne środki na akwizycje. W tym kontekście prezes Obajtek był pytany o akwizycje w segmencie petrochemii. Zaprzeczył jednak, jakoby PKN Orlen byłby zainteresowany przejęciem Grupy Azoty. – Nie ma takiego pomysłu. Będziemy przejmować tylko to, na co nas stać i co się spina w naszym łańcuchu wartości. Jeśli podjęliśmy decyzję o inwestycji w nawozy, to odcięliśmy sobie myślenie o akwizycji w tym obszarze – powiedział prezes Obajtek.

Opracowanie: Bartłomiej Sawicki