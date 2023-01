Orlen jest pierwszy z pierwszym pozwoleniem dla morskich farm wiatrowych Alert

Orlen ma pierwsze z kilku pozwoleń na budowę lądowych elementów infrastruktury potrzebnej morskiej farmie wiatrowej Baltic Power.

Morskie farmy wiatrowe. Fot. Wikicommons

To inwestycja zakładająca powstanie morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW realizowana przez PKN Orlen oraz kanadyjską firmę Northland Power współpracujących w spółce celowej Baltic Power. Ma ruszyć w 2024 roku. Orlen jako pierwsza spółka w Polsce otrzymała takie pozwolenie.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej cytowane przez portal Gramwzielone.pl szacuje czas niezbędny do uzyskania wszystkich pozwoleń na 3-7 lat. Pierwsze to zgoda resortu infrastruktury na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, potem są decyzja środowiskowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, warunki przyłączenia do sieci Polskich Sieci Elektroenegetycznej oraz pozwolenie na budowę miejscowego wojewody.

