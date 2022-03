PKP Energetyka pomaga uchodźcom z Ukrainy Alert

Przede wszystkim wzmocnienie oddolnych inicjatyw oraz wsparcie dla zatrudnionych obywateli ukraińskich. Poza tym – ułatwione warunki przyjmowania do pracy, zbiórki pieniędzy i dodatkowe miejsca do zamieszkania. To pierwsze inicjatywy podjęte przez PKP Energetyka na rzecz poszkodowanych przez wojnę.

PKP Energetyka działa w całej Polsce, także na terenach wschodnich. Jej pracownicy już od pierwszych dni konfliktu podjęli działania pomocowe. Te inicjatywy natychmiast zostały wsparte przez firmę. W ramach Fundacji „Dobra Energia” spółka przekazuje pieniądze, które mają stanowić regularną, długoterminową pomoc dla przyjmowanych uchodźców. – Postanowiliśmy przede wszystkim wesprzeć te oddolne wysiłki, ponieważ to sami pracownicy wiedzą najlepiej gdzie i jaka pomoc jest potrzebna. Już od 2 marca przyjmujemy wnioski i przekazujemy środki finansowe wszystkim pracownikom, którzy zdecydowali się zapewnić schronienie uchodźcom zza wschodniej granicy pod swoim dachem – 700 zł. jednorazowo na każdą przyjętą osobę oraz 300 zł. tygodniowo na wsparcie bieżącego utrzymania – mówi Beata Górniak, członkini zarządu PKP Energetyka i prezeska Fundacji.

Firma uruchomi też infolinię ze wsparciem psychologicznym dla wszystkich pracowników, w tym obywateli Ukrainy, którzy już są objęci szczególną uwagą i pomocą. Trwają prace nad ułatwieniami dla ubiegających się o zatrudnienie – tłumaczona jest strona internetowa z aktualnymi ofertami i warunkami. Przygotowane

są dedykowane miejsca w ramach programu praktyk i staży.

PKP Energetyka przygotowała też własne miejsca noclegowe dla potrzebujących i ich rodzin – w pełni wyposażone mieszkania i pokoje m. in. w Zakopanem i Ustroniu. W ramach Fundacji „Dobra Energia” trwa również zbiórka pieniędzy na dodatkową pomoc. PKP Energetyka szacuje, że tylko w pierwszym miesiącu przeznaczy na różne formy pomocy ponad 2 mln. zł.

Firma dołączyła też do inicjatyw podejmowanych przez inne instytucje, m.in. do specjalnej edycji akcji „Kolejowa Kropla Krwi” Urzędu Transportu Kolejowego. – Jesteśmy również w stałym kontakcie z naszymi partnerskimi organizacjami, min. Fundacją Grupy PKP oraz UN Global Compact. Wspólnie ustalamy jakie jeszcze działania można podjąć, aby pomagać skutecznie i długoterminowo. Na pewno będziemy chcieli objąć wsparciem ukraińskich kolejarzy i ich rodziny w ramach akcji ‘kolejarze – kolejarzom’ – dodaje Beata Górniak.

PKP Energetyka/Michał Perzyński