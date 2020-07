Plan ratunkowy dla Polskiej Grupy Górniczej: zamknięcia niektórych ruchów i kopalni, obniżka płac

BiznesAlert.pl

Nieoficjalnie można się dowiedzieć, że ministerstwo aktywów państwowych przedstawi w nadchodzących dniach plan zmian w górnictwie uwzględniający zamknięcie części kopalni i obniżkę płac w Polskiej Grupie Górniczej.

Choć wicepremier i minister aktywów państwowych (MAP) Jacek Sasin zaprosił górnicze związki zawodowe na spotkanie 23 lipca w Warszawie, strona społeczna z tego nie skorzystała. Warto przypomnieć, że górnicy zażądali rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim uznając, że możliwość negocjacji z wicepremierem Sasinem się wyczerpała. Wicepremier jednak zaprosił ich na rozmowy po raz kolejny na ten tydzień – tym razem na Śląsku.

Według informatorów BiznesAlert.pl założenia planu zmian dla Polskiej Grupy Górniczej zakładają zamknięcie trzech ruchów Kopalni Ruda (Bielszowice, Halemba, Pokój) oraz Kopalni Wujek. Obie należą do Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Informatorzy portalu twierdzą, że w planach MAP ostatnia kopalnia węgla energetycznego miałaby działać maksymalnie do 2036 roku. Nasi rozmówcy przekonują, że w planie MAP jest też obniżka pensji w PGG o 30 procent, a także zawieszenie „czternastki”, czyli górniczej pensji dodatkowej na trzy lata.

Część naszych rozmówców sugeruje zmianę na stanowisku prezesa PGG. Niektórzy z nich twierdzą, że obecnego szefa firmy Tomasza Rogalę mógłby zastąpić Tomasz Cudny, prezes Taurona Wydobycie, wcześniej kierujący Spółką Restrukturyzacji Kopalń, a jeszcze wcześniej Katowickim Holdingiem Węglowym, do momentu przejęcia jego kopalń przez PGG.

– Zarząd PGG przedstawi założenia planu stronie społecznej we wtorek. To wszystko, co mogę powiedzieć – mówi nam Karol Manys, rzecznik MAP.