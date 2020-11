Producent PlayStation 5 może uciec z Japonii, jeśli ta nie postawi na OZE Alert

Playstation 5. Fot. Sony

Sony ostrzega rząd japoński, że jeśli nie wprowadzi planu przestawienia produkcji na Odnawialne Źródła Energii, fabryki tej firmy mogą zostać przeniesione poza Kraj Kwitnącej Wiśni. W międzyczasie pojawiają się spekulacje o problemach z produkcją konsoli PlayStation 5.

Szef Sony Jenichiro Yoshida podkreślił, że klienci Sony jak amerykański Apple czy Facebook wymagają od dostawców deklaracji odnośnie do planu dekarbonizacji w celu ochrony klimatu oraz coraz częściej wymagają, aby ich łańcuchy dostaw były w całości zasilane energetyką odnawialną.

Japonia zadeklarowała, że chce być neutralna klimatycznie do 2050 roku, ale nie przedstawiła określonych planów dekarbonizacji energetyki i zwrotu ku Odnawialnym Źródłom Energii. Do tej pory planowała wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym z 17 procent w 2018 roku do 24 procent w 2030 roku. Firmy z Japońskiej Inicjatywy Klimatycznej apelują jednak o podniesienie tego celu do 40 procent lub więcej.

Fabryki Sony w Europie są zasilane w stu procentach przez OZE. Zakłady w Chinach mają się zdekarbonizować do końca marca 2021 roku, a te w Ameryce Północnej do 2030 roku.

Sony wypuściło na rynek w listopadzie nową konsolę PlayStation 5. Cały nakład rozszedł się w pierwszym dniu sprzedaży w ilości 118 tysięcy sztuk. Trwają spekulacje na temat problemów z produkcją nowych w związku z pandemią koronawirusa. Jeżeli Sony opuści wyspy japońskie, tamtejsza produkcja PlayStation 5 zakończy się, podobnie jak innych produktów tej firmy.

Financial Times/Wojciech Jakóbik