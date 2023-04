Serbscy naukowcy i ich płynne drzewa. Rewolucja od budownictwa po produkcję energii Alert

Serbscy naukowcy zaprezentowali innowacyjną konstrukcję “płynnego drzewa” w nanotechnologii. Wynalazek może zrewolucjonizować wiele gałęzi przemysłu, od budownictwa po produkcję i magazynowanie energii.

Płynne drzewo. Źródło: balkangreenenergynews.com

Płynne drzewo, przedstawiane przez serbskich naukowców jako najnowsze odkrycie w nanotechnologii, to zbiornik wody i mikroalg, który ich zdaniem może być alternatywą dla drzew w obszarach miejskich. Wynalazek, wykorzystujący nanotechnologię do stworzenia płynnej substancji naśladującej właściwości drewna, ma potencjał zrewolucjonizowania wielu gałęzi przemysłu, od budownictwa po produkcję energii.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Belgradzie stworzył płynne drzewa przy użyciu nanowłókien celulozowych, znajdujących się w ścianach komórkowych roślin. Uczeni przetworzyli je w postać płynną i stworzyli w ten sposób substancje, która ma mieć podobne właściwości do naturalnego drewna, w tym wytrzymałość i twardość.

“Nowoczesne drzewa” są wytwarzane z odpadów z leśnictwa i rolnictwa, dzięki czemu mają być ekologiczną alternatywą dla innych, tradycyjnych materiałów. Można je formować w dowolne kształty i rozmiary.

Baterie i magazyny energii

W praktyce płynne drzewo ma być alternatywą dla “zwykłego drzewa”. Te naturalne, które widzimy w każdym polskim mieście, wychwytują dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia. Nie można ich jednak sadzić wszędzie, w przeciwieństwie do wynalazku Serbów. Naukowcy podkreślają, że jednym z beneficjentów tego rozwiązania może być też sektor energetyczny, dzięki wykorzystaniu płynnych drzew do tworzenia baterii, paneli fotowoltaicznych i innych urządzeń do magazynowania energii.

YupThatExists/Jędrzej Stachura