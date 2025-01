Pociąg dla arabskich szejków przemierzy pustynie Arabii Saudyjskiej. Budują go Włosi

Koleje Arabii Saudyjskiej (SAR) we współpracy z włoską firmą Arsenale, specjalizującą się w luksusowych projektach turystycznych, zaprezentowały projekt pierwszego pięciogwiazdkowego pociągu na Bliskim Wschodzie. Skład o nazwie „Dream of the Desert” rozpocznie działalność pod koniec trzeciego kwartału 2026 roku. Włoska firma buduje już luksusowe pociągi dla ZEA, Egiptu i Uzbekistanu.

Pociąg został zaprojektowany przez architektkę i projektantkę wnętrz Aline Asmar d’Amman oraz jej studio Culture in Architecture. Wnętrza – według autorki – są inspirowane pustynnym krajobrazem i tradycyjną architekturą Arabii Saudyjskiej: odcieni pustyni, luksusowych tkanin i misternie zdobionych detali, a także motywów z ikonicznych miejsc, takich jak Mada`in Salih czyli stanowiska archeologicznego z ruinami starożytnego miasta Nabatejczyków.

Pociąg będzie składać się z 14 wagonów, w których znajdą się 34 luksusowe apartamenty. Wyruszy z Rijadu i będzie przemierzał północną sieć kolejową SAR do Al-Kurajjat. Na pokładzie będą odbywać się specjalnie przygotowane programy kulturalne.

„Eleganckie salony recepcyjne inspirowane tradycyjnymi majlis są ozdobione ręcznie rzeźbionymi elementami z drewna i geometrycznymi wzorami, które odzwierciedlają ciepło i gościnność Saudyjczyków. Doświadczenia kulinarne na pokładzie łączą tradycję z wyrafinowaniem, oferując wykwintne menu stworzone we współpracy z czołowymi lokalnymi i międzynarodowymi szefami kuchni” – zachwalają twórcy pociągu.

Nie wiadomo jeszcze ile trzeba będzie zapłacić za podróż luksusowym pociągiem.

Nie jest to jedyny projekt luksusowego pociągu, nad którym pracuje włoska Arsenale. Podobny projekt uruchamiają Zjednoczone Emiraty Arabskie, we współpracy z Etihad Railway, tamtejszy luksusowy pociąg przemierzać będzie wschodnią część Półwyspu Arabskiego. W Uzbekistanie, we współpracy z O’zbekiston Temir Yo’llari JSC i Państwowym Komitetem Turystyki, trwają prace nad pierwszym luksusowym pociągiem w Azji Środkowej, który również rozpocznie działalność w 2026 roku.

Z kolei w Egipcie Arsenale we współpracy z Egypt National Railway rozwija projekt „Guardian of the Nile”, pierwszy luksusowy pociąg w tym kraju.