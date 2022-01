Atomowe przyspieszenie czy opóźnienie? Spięcie Atom

Spięcie BiznesAlert.pl. Grafika: Gabriela Cydejko.

W tym wydaniu podcastu Spięcie redaktorzy BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik oraz Mariusz Marszałkowski pochylają się nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. W ostatnim czasie przedstawiciele amerykańskiej spółki Westinghouse zorganizowali spotkanie w Polsce, podczas którego chcieli przekazać, że ich oferta dotycząca realizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest najlepsza. Redaktor naczelny Wojciech Jakóbik dodaje, że amerykańska firma konkuruje z koreańską firmą KHNP oraz francuskim EDF, Polacy jednak jeszcze nie wybrali, kto zrealizuje ich budowę.

– Siedziba Westinghouse w Polsce znajduje się piętro niżej od potencjalnego operatora Polskie Elektrownie Jądrowe. Także będą mieli blisko w trakcie negocjacji. Wiadomo, że Westinghouse przekonuje, iż jego oferta jest najlepszym wyborem do końca tego roku – powiedział redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik opowiada, co przedstawiciele Westinghouse chcieli przekazać Polakom po ostatnim spotkaniu. – Jedną z najważniejszych informacji jest to, że Amerykanie swoją propozycję z jednej strony opierają na założeniach technicznych, które zawierają też wyliczenie kosztów oraz na modelu finansowym, który mają pokazać w sierpniu. Teoretycznie Polacy mogliby wybrać partnera technologicznego już wrześniu. To warunek niezbędny – podkreśla.

60 procent lokal contentu