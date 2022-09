Polacy i Rumuni łączą siły w grze o mały atom z USA Alert

KGHM podpisał porozumienie z rumuńską Nuclearelectricą w sprawie wdrożenia reaktorów modułowych SMR. Polacy i Rumuni chcą budować małe reaktory jądrowe w oparciu o technologię amerykańską.

Porozumienie KGHM-Nuclearelectrica. Fot. Wójciech Jakóbik.

– Rok temu zapowiadaliśmy wejście naszej firmy w technologię energetyki jądrowej. Nie rzucamy słów na wiatr – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM. Jego firma podpisała memorandum o współpracy przy technologii firmy amerykańskiej NuScale oraz zgłosiła wniosek o licencję na nią do Państwowej Agencji Atomistyki. – Kolejny krok to nawiązanie formalnej współpracy z Nuclearelectrica. To operator bloków jądrowych w Elektrowni Cernavoda, ale chce rozwijać SMR z firmą NuScale – powiedział.

– Potrzebujemy specjalistów-operatorów, od zarządzania takimi obiektami. To wspólne działanie na rzecz wymiany kadr i doświadczeń technologicznych – powiedział prezes KGHM.

Wojciech Jakóbik