Polska zbuduje drogę techniczną na potrzeby morskiego transportu elementów elektrowni jądrowej

Polska zbuduje drogę techniczną, która umożliwi transport elementów elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino znad morza. Projekt drogi technicznej do konstrukcji morskiej MOLF (Marine Off-Loading Facility) ma zostać ukończony pod koniec 2026 roku.

Jest umowa na budowę drogi technicznej do MOLF

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) informują, że podpisały umowę z firmą Budimex na projekt drogi technicznej do konstrukcji morskiej MOLF (Marine Off-Loading Facility) – konstrukcji do morskiego transportu elementów elektrowni jądrowej. Droga zostanie oddana do użytku pod koniec 2026 roku, około dwa lata przed planowanym terminem wylania pierwszego betonu jądrowego elektrowni Lubiatowo-Kopalino – podają PEJ.

Opiekun polskiego atomu podkreśla, że w pierwszej fazie użytkowania dostęp do drogi technicznej do MOLF będzie ograniczony, ponieważ będzie ona służyła do transportowania ładunków wielkogabarytowych na teren budowy elektrowni. Po jej wybudowaniu droga może zostać przekwalifikowana na ogólnodostępną.

Droga, łącząca MOLF z placem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, ma posiadać jezdnię o szerokości 15 metrów. PEJ podają, że wzdłuż trasy powstaną dodatkowe jednometrowe pobocza betonowe oraz pobocza z kruszywa.

– Budowa tej drogi to jedno z bardzo wielu naszych działań przygotowawczych do budowy elektrowni. Takie ładunki ponadnormatywne jak wytwornica pary, zbiornik ciśnieniowy czy inne części modułowe dotrą do Polski morzem, a zakontraktowana przez nas właśnie droga techniczna będzie ostatnim odcinkiem ich trasy na plac budowy. To rozwiązanie pozwoli nam odciążyć lokalne i regionalne drogi – mówi Leszek Juchniewicz, prezes PEJ.

Zgodnie z umową, Budimex uzyska w ciągu roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną. Dokumentacja projektowa dla drogi technicznej będzie gotowa w pierwszym kwartale 2026 roku, a po skorzystaniu z prawa opcji wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane, które zaplanowano do końca 2026 roku – czytamy w komunikacie.

Polskie Elektrownie Jądrowe / Jędrzej Stachura