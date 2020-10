Polska gospodarka się zamyka? Droga do gospodarki obiegu zamkniętego Alert

Polska gospodarka powinna przyjąć model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Kluczowe pozostaje pytanie – jak to zrobić? Czy uda się stworzyć system, w którym wykorzystanie surowców wtórnych będzie bardziej opłacalne niż eksploatowanie surowców pierwotnych? Jaką rolę w dążeniu do gospodarki obiegu zamkniętego może mieć państwo, a jaką biznes? Czy Polska już wstąpiła na drogę „zamkniętego obiegu”, czy właśnie o tym decydujemy?



– Wyzwania klimatyczne, a co za tym idzie zmiany na rynku energetycznym sprawiają, że decydenci, eksperci i przedstawiciele biznesu muszą zacząć na nowo myśleć o przyszłości polskiej gospodarki. Tak na szczeblu europejskim, jak i krajowym przyjęliśmy, że koncepcja obiegu zamkniętego to słuszny kierunek, a teraz czas na decyzje o tym, jak wdrożyć ideę w praktyce. Dyskusję na ten temat otwieramy 27 października w Zabrzu – na Kongresie GOZpodarka. – mówi Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego.

– W Polsce dostrzegamy firmy, które są w awangardzie GOZ. Ważne jest, aby połączyć siły – współpracować muszą wszyscy: biznes, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. To już się wprawdzie dzieje z inicjatywy Fortum. Pod naszym przewodnictwem funkcjonuje Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski”, do której akces zgłosiło już kilkanaście firm i organizacji pozarządowych, a honorowy patronat objęły między innymi: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rozwoju. To jednak nie wystarczy, dlatego też do dyskusji postanowiliśmy zaprosić szersze grono – wierzymy, że wnioski, które wspólnie wypracujemy podczas Kongresu GOZpodarka pozwolą zmienić polską rzeczywistość – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Kongres GOZpodarka, organizowany przez Instytut Jagielloński, Fortum oraz Pracodawców RP w ramach koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” odbędzie się 27 października na terenie starej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, uczestnictwo w kongresie będzie możliwe tylko online. Transmisja na żywo odbędzie się pod linkiem: http://bit.ly/GOZPodarka2020