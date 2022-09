Jarosław Kaczyński zaleca kupowanie węgla na raty Alert

Prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS), Jarosław Kaczyński przekonuje obywateli, iż węgla na sezon grzewczy nie zabraknie. Ponadto zapewnia, iż obecne działania rządu są najlepszymi rozwiązaniami z możliwych. – Moglibyśmy walczyć z inflacją klasycznymi metodami. Schładzaniem gospodarki. Ale już wtedy by bezrobocie rosło. Siła nabywcza by spadała. Inflacja też by spadała, ale mielibyśmy kolejny kryzys na dobre parę lat i spadek tempa rozwoju lub depresję – mówi Kaczyński.

Jarosław Kaczyński. Fot. Piotr Drabik/Flickr

Węgla na zimę nie zabraknie

W związku z zakręceniem kurka gazu z Rosji, Europa znalazła się na energetycznym zakręcie. Kraje europejskie musiały w krótkim czasie zdywersyfikować swoje dostawy surowców energetycznych. Wiele z nich musiało odłożyć w czasie zielone pakiety ochrony klimatu i powrócić do pozyskiwania energii przez węgiel lub atom.

Nagłe zapotrzebowanie na węgiel spowodowało wzrost cen tego surowca na światowych i krajowych rynkach. Główne dostawy węgla do Polski zaopatrywane były z kierunków wschodnich: z Rosji i Kazachstanu. W związku z tym rząd musiał pozyskać nowych dostawców, aby zapewnić obywatelom surowiec na zimę.

Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapewniał w rozmowach, iż rząd jest przygotowany na nadchodzącą zimę, a węgla dla nikogo nie zabraknie. Jednak apelował, aby nie kupować hurtowych ilości na raz. – Nie niepokójcie się. Jeśli ktoś potrzebuje trzy tony, to niech kupi półtora, a potem kolejne półtora. Węgla do końca sezonu grzewczego, mogę to powiedzieć z całym przekonaniem, wystarczy – obiecał prezes PiS.

W podobny tonie wypowiadała się minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa. – Zachęcamy do stopniowego zakupu węgla tak, aby nie kupować go w dużych ilościach na cały rok, bądź nawet dwa – powiedziała na antenie Radia Zet. Minister Moskwa zapewniła, że cena węgla będzie spadać wraz z przybywaniem kolejnych ładunków z importu. – Trafia on do nas m.in. z Kolumbii, skąd był sprowadzany już wcześniej. Węgiel jest kontrolowany w Polsce, odsiewany. Węgiel grubszych sortymentów jest kierowany do gospodarstw domowych, a ten miałowy jest kierowany do energetyki tak jak w przypadku węgla krajowego, jak i importowanego – dodała.

Prezes PiS wspomniał również o działaniach rządu, które pomagają zwalczać obecna sytuację na rynku energetycznym. – Podejmujemy ogromną ilość działań, które mają ludziom ulżyć i pomóc przetrwać – dodał.

Onet/Wojciech Gryczka