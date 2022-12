Polska i Niemcy zacieśniają współpracę na rzecz porzucenia ropy rosyjskiej z Rafinerią Schwedt w tle Alert

Rządy oraz firmy z Polski i Niemiec podpisały deklarację współpracy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa naftowego, a także porzucenia ropy z Rosji w przeddzień embargo Unii Europejskiej.

Robert Habeck i Anna Moskwa. Źródło: Ministerstwo klimatu i środowiska

Ministerstwo gospodarki i klimatu Niemiec informuje o podpisaniu z Polską deklaracji wzajemnego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa naftowego obu krajów. Oba deklarują odejście od ropy z Rosji atakującej Ukrainę do końca roku.

Minister Robert Habeck i jego odpowiedniczka z Polski, Anna Moskwa podpisali deklarację o wzmocnieniu współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. – Niemcy i Polska uznały współzależność rynków ropy wschodnioniemieckiego i polskiego, w odniesieniu do produktów naftowych oraz infrastruktury naftowej. Poprzez podpisanie deklaracji zamierzają zapewnić pracę polskich rafinerii w Gdańsku i Płocku oraz niemieckich w Schwedt oraz Leunie w celu zapewnienia im odpowiedniej ilości ropy – czytamy w komunikacie.

Habeck i Moskwa zachęcili do wzajemnych inwestycji, handlu i współpracy między firmami naftowymi z Polski oraz Niemiec w celu maksymalnego wykorzystania infrastruktury oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego.

– Ta deklaracja potwierdza naszą wspólną wolę współpracy w celu optymalizacji warunków dostaw ropy do polskich i niemieckich rafinerii. Pomaga zoptymalizować warunki dostaw paliw do klientów w obu krajów. Ta współpraca wzmacnia rolę Polski w bezpieczeństwie energetycznym Niemiec a jednocześnie wzmacnia nasze własne. Mam nadzieję, że ta deklaracja wzmocni rozwój wspólnych projektów i inwestycji polskich oraz niemieckich firm – powiedziała Anna Moskwa.

– Witam z radością współpracę firm naftowych z Polski i Niemiec, ponieważ jest bardzo potrzebna. Odejście od rosyjskiej ropy jest wyzwaniem dla rafinerii w Polsce i Niemczech. Ta deklaracja to ważny krok i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego tych krajów – ocenił Robert Habeck.

Trwają spekulacje na temat wejścia PKN Orlen do akcjonariatu wspomnianej Rafinerii Schwedt w Niemczech. Warunek Polaków to usunięcie Rosnieft Deutschland, dotychczasowego akcjonariusza większościowego należącego do Rosji prowadzącej inwazję na Ukrainie. Piątego grudnia wchodzi w życie embargo na dostawy morskie ropy rosyjskiej do Unii Europejskiej. Polska i Niemcy deklarują porzucenie jej dostaw przez Ropociąg Przyjaźń do końca roku. BiznesAlert.pl informował jako pierwszy o tym, że resorty klimatu z obu krajów współpracują na rzecz wprowadzenia unijnych sankcji na dostawy tym szlakiem, nitką północną ciągnącą się przez Białoruś na ich terytorium.

Ministerstwo gospodarki i klimatu Niemiec/Wojciech Jakóbik