Polska obawia się cyberataku wobec złych wieści z Ukrainy

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała, że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP) na terenie całego kraju. Ma on być sygnałem dla służb do zachowania szczególnej czujności. Polska zabezpiecza swoją cyberprzestrzeń po wydarzeniach na Ukrainie, gdzie w tym tygodniu doszło do kolejnego cyberataku.

W tym tygodniu Centrum Komunikacji Strategicznych i Bezpieczeństwa Informacyjnego na Ukrainie potwierdziło, że tamtejsze ministerstwo obrony i sił zbrojnych padło ofiarą cyberataku. Kolejny incydent sprawił, że Polska wprowadziła pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP), który ma być sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. ALFA-CRP jest najniższym z czterech poziomów zagrożenia, określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej – czytamy w komunikacie.

