Polska odda samoloty MIG Ukrainie, a sama czeka na koreańskie i amerykańskie

Prezydent Polski zapowiedział przekazanie myśliwców MIG 29 Ukrainie odpierającej inwazję Rosji. Pierwsze sztuki mają tam dotrzeć w przeciągu kilku dni. Polacy chcą zastąpić MIG-i samolotami z Korei Południowej i USA.

MiG 29. Źródło: wikimedia.org

– Taka decyzja została podjęta najpierw przez nas wspólnie na poziomie najwyższych władz państwowych, a następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwałę. Można więc śmiało powiedzieć, że dosłownie wysyłamy te MiG-i w tej chwili na Ukrainę – powiedział prezydent RP Andrzej Duda. Pierwsze cztery myśliwce mają dotrzeć nad Dniepr w ciągu kilku dni.

Polacy mają kilkanaście MIG-ów. Zostaną one zastąpione nowymi maszynami z USA i Korei Południowej. – To FA-50 z Korei Południowej, których pierwszych spodziewamy się już w tym roku, no i następnie także eskadry samolotów F-35, które zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych – mówił prezydent.

Polska zamówiła 32 samoloty F-35 z USA oraz 48 sztuk FA-50 z Korei. Wzmożone zbrojenia to odpowiedź na inwazję Rosji na Ukrainie rozpoczętą 24 lutego 2022 roku.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik