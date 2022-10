PGNiG zapewnia, że połączenie z Orlenem nie zagrozi kontroli państwa nad złożami Alert

– Połączenie PGNiG z PKN Orlen będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju branży paliwowo-energetycznej oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Pozwoli na zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu – czytamy w komunikacie. Dziesiątego października odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie PGNiG w sprawie połączenia obu spółek.

Źródło: freepik

Fuzja Orlenu z PGNiG

Spółka PGNiG wymienia zalety połączenia z Orlenem. Głównymi czynnikami mają być zwiększenie stabilności finansowej na rynku i zwiększenie oferty produktowej dla klientów.

– Celem połączenia jest stworzenie silnego multienergetycznego koncernu skutecznie konkurującego na europejskim rynku i dysponującego kapitałem do realizacji dużych projektów inwestycyjnych, badawczych i rozwojowych. Połączenie przełoży się na zwiększenie stabilności finansowej zapewniającej odporność na zachodzące zmiany rynkowe. Przyczyni się także do usprawnienia procesu dochodzenia do neutralności klimatycznej. W wyniku połączenia zyskają klienci, którzy otrzymają szerszą i bardziej zintegrowaną ofertę produktową – wyjaśnia spółka.

– Nowo tworzony multienergetyczny koncern będzie mógł efektywniej zarządzać bazą surowców, co ograniczy ryzyko wynikające ze zmienności na rynku ropy i gazu. W konsekwencji połączenie spółek Orlen i PGNiG przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, które jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Nie milkną głosy sprzeciwu

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się głosy krytyki projektu fuzji Orlenu i PGNiG. Główną twarzą krytyków stał się Krzysztof Tytko, inżynier górnictwa i przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Tytko uważa, że ta fuzja to oddanie polskiego kapitału w ręce obcych państw. – Skarb Państwa utraci w dużej części kontrolę nad najbardziej perspektywiczną spółką, jaką jest PGNiG, bo w połączonym koncernie będzie miał nie 72 procent, a odrobinę więcej niż 50 procent. Tym sposobem oddajemy przyszłą dywidendę kapitałowi zagranicznemu i dochodzi do dalszej pauperyzacji polskiego społeczeństwa z tego tytułu, że korzystać z wszystkich zysków będą nasi kolonizatorzy, którzy ulokowali się w tym nowym, multienergetycznym koncernie – stwierdził Krzysztof Tytko w jednym z nagrań.

PGNiG odpiera zarzuty przeciwników

Spółka PGNiG w swoim komunikacie zamieściła również wyjaśnienie na temat pojawiających się negatywnych komentarzy odnośnie fuzji. – W związku z planowanym połączeniem w ostatnim czasie, w przestrzeni publicznej rozpowszechniana jest teza jakoby połączenie PKN Orlen i PGNiG miało skutkować utratą kontroli Skarbu Państwa nad posiadanymi zasobami naturalnymi. Teza ta jest całkowicie nieprawdziwa i ignoruje obowiązujące w Polsce przepisy prawa, które nie tylko gwarantują Skarbowi Państwa własność zasobów węglowodorów, ale także pełny nadzór nad ich eksploatacją – wyjaśnia PGNiG.

Spółka podaje również podstawę prawną zawartej tezy. – Artykuł dziesiąty ustawy prawo geologiczne i górnicze, stanowi, że złoża węglowodorów zlokalizowane na terenie Polski są objęte tak zwaną własnością górniczą. Oznacza to, iż Skarb Państwa udzielając koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów nie przenosi na inny podmiot prawa własności złóż, a jedynie zezwala na ich wykorzystanie na warunkach wskazanych w koncesji – podsumowuje PGNiG.

28 września 2022 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na połączenie koncernu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Natomiast dziesiątego października odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie PGNiG w sprawie połączenia obu spółek

PGNiG/Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych/Wojciech Gryczka