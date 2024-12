Więcej zboża w polskich portach. Polska postawi terminal zbożowy w Gdańsku

Ministerstwo infrastruktury poinformowało, że Polska rozbuduje Port Gdańsk na potrzeby eksportu nadwyżki zboża. Powstanie tam Agro Terminal, który zwiększy zdolności przeładunkowe spółki do 2,9 miliona ton rocznie.

Port Gdański Eksploatacja z Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), jeden z największych podmiotów specjalizujących się w przeładunku zbóż w Porcie Gdańsk, wybuduje dziewięć dodatkowych magazynów zbożowych. – Tym samym podniesie swoje zdolności magazynowe aż pięciokrotnie – do 152 tys. ton rocznie. Zdolność przeładunkowa spółki docelowo wzrośnie z 0,7 mln ton do 2,9 mln ton rocznie – informuje ministerstwo infrastruktury.

– Mamy dzisiaj możliwości przeładunkowe większe niż możliwości eksportowe, natomiast kluczem jest przepustowość. Jeżeli będziemy mieć dużą przepustowość, to także będzie bardzo dobra cena dla rolnika i wysoka jakość świadczonych usług. To jest niezwykle ważne dla branży agro, nie tylko dla producentów zboża – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Będzie to inwestycja realizowana w stu procentach przez spółkę należącą do Skarbu Państwa. Została poprzedzona rzetelnymi analizami tego, co dzieje się aktualnie na rynku. W ostatnich latach zdecydowanie zwiększa się liczba statków średniej wielkości, które transportują zboże, więc te nabrzeża spółki Port Gdański Eksploatacja zostały przeznaczone do obsługi takich statków – zaznaczył wiceminister Arkadiusz Marchewka.

Nowy Agro Terminal

Spółka PGE prowadzi działalność na pięciu nabrzeżach, ale przeładunki zbóż realizuje na nabrzeżach Szczecińskim i Wiślanym. Tam też planuje budowę nowych magazynów, z możliwością obsługi statków z ładunkiem do 36 tys. ton, przy maksymalnym zanurzeniu do 10,6 m.

Resort zaznacza, że na Nabrzeżu Wiślanym powstanie pięć magazynów zbożowych. Z kolei na Nabrzeżu Szczecińskim, w miejscu byłego terminalu kontenerowego przy ul. Chodackiego, zostaną postawione 4 magazyny. Łączna długość obu nabrzeży to 1,9 km.

Wartość całego projektu inwestycyjnego PGE na obszarze Nabrzeży Wiślanego i Szczecińskiego to ok. 400 mln zł. Obejmie on budowę i przebudowę infrastruktury od strony lądu (kolej, drogi powierzchnie składowo-magazynowe) i wody (przebudowa nabrzeży, umocnienia i pogłębienia dna na potrzeby obsługi większych statków), a także zakup dźwigów, urządzeń przeładunkowych. Inwestycjom towarzyszyć będzie poprawa organizacji i obsługi kontrahentów z sektora zbożowo-paszowego, w tym systemów informatycznych, awizacji, kontroli, inspekcji – podaje resort.

Polska eksportuje coraz więcej zboża za granicę. W 2024 roku wyprodukowała 36 mln ton ziarna, przy zużyciu krajowym około 25 mln ton. Terminal zbożowy w Porcie Gdańsk ma być gotowy do 2026 roku.

Ministerstwo infrastruktury / Jędrzej Stachura