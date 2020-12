Polska Żegluga Bałtycka kontynuuje współpracę z Lotosem Alert

Fot. Wikimedia Commons

Lotos Asfalt podpisał pod koniec listopada 2020 roku kolejny roczny kontrakt z Polską Żeglugą Bałtycką. Porozumienie dotyczy dostaw niskosiarkowego, morskiego paliwa żeglugowego RMD80, które będzie napędzać wszystkie promy armatora. Wartość umowy to około 66 mln złotych – podaje spółka.

Współpraca i rynek

– Podejmując współpracę z tej rangi firmą gwarantujemy dostępność paliwa i usługę bunkrowania każdego dnia. Równolegle prowadzimy rozmowy z nowymi klientami oraz na bieżąco dostosowujemy naszą ofertę do ich potrzeb – mówi Cezary Godziuk, prezes zarządu Lotos Asfalt.

Lotos poinformował, że paliwo dostarczane przez gdańską spółkę będzie zasilać pięć promów pływających pod logo Polferries. Oferowany przez LOTOS Asfalt produkt to wysokiej jakości paliwo z grupy ULSFO (Ultra Low Sulfur Fuel Oil), które nazywane jest również paliwem alternatywnym lub hybrydowym. Co istotne, zawartość siarki w produkcie nie przekracza 0,1 procent, a paliwo RMD80 spełnia wymagania Konwencji MARPOL ograniczającej emisję tlenków siarki do atmosfery.

Polska Żegluga Bałtycka zapewnia, że rynek cargo nadal przynosi zyski. – Nasze promy są na tyle wydajne, że rynek cargo jest na takim samym poziomie, jak w ubiegłym roku, a przewozy we wrześniu na linii ze Świnoujścia wzrosły nawet o sześć procent, co potwierdza dalszy rozwój żeglugi – mówi Piotr Redmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Lotos Asfalt jest obecnie jedynym polskim producentem i dostawcą paliwa RMD80, które jest alternatywnym paliwem wobec morskiego oleju napędowego MGO. RMD80 to produkt przeznaczony dla statków morskich wyposażonych w system grzania paliwa.

Lotos/Jędrzej Stachura