Korekta porozumienia naftowego OPEC+ Alert

BiznesAlert.pl

Porozumienie nie zostanie zamrożone, ale wydobycie ropy będzie mogło wzrosnąć o połowę mniej od planu ustalonego pierwotnie. Kraje OPEC+ zgodziły się zwiększać stopniowo wydobycie o 0,5 mln baryłek dziennie w pierwszym kwartale 2021 roku.

Kraje OPEC+ porozumiały się o rewizji porozumienia naftowego o ograniczeniu wydobycia ropy po to, aby zmniejszyć wzrost wydobycia planowany w układzie. Jego cięcia miały spaść z 7,7 do 5,7 mln baryłek dziennie, ale zostaną obniżone o 0,5 zamiast 2 mln. Państwa OPEC+ będą stopniowo zwiększać wydobycie od stycznia do marca 2021 roku.

Następne spotkanie ministrów OPEC+ odbędzie się w lutym 2021 roku. Mają oni co miesiąc rewidować poziom wydobycia w krajach układu i każdorazowo decydować o tym, o ile dokładnie zwiększać go w nadchodzących trzydziestu dniach. Kraje, które nadal nie wywiązały się w pełni z cięć układu, mają zostać zobowiązane do dalszej korekty, ale nadal bez sankcji za brak działania.

Zwiększenie podaży ropy z OPEC+ wywoła presję na spadek cen, ale prawdopodobnie będzie ona mniejsza od tej, którą zapewniłaby redukcja cięć zgodnie z planem pierwotnym układu.

Wojciech Jakóbik