Porozumienie Polska-Ukraina-Wielka Brytania w obliczu rosnącej groźby ataku Rosji Alert

Memorandum Polska-Ukraina-Wielka Brytania. Grafika: Ministerstwo spraw zagranicznych

Siły rosyjskie ostrzelały Ukrainę i zniszczyły przedszkole w Stanicy Ługańskiej na wschodzie tego kraju. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przemawiał w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych i ostrzegał przed wojną. Polska i Wielka Brytania zadeklarowały dalsze wsparcie dostawami broni. Wywiad estoński potwierdza, że Rosjanie są gotowi do ataku.

Armia ukraińska poinformowała o ataku z użyciem pocisków, który doprowadził do zniszczenia przedszkola w Stanicy Ługańskiej. Rosjanie oskarżają, że był to atak ukraiński. Departament Stanu USA podkreśla, że nie ma wątpliwości, że za atak odpowiada Rosja, która jest podejrzewana o próby prowokacji mającej uzasadnić atak wojskowy. Wcześniej Rosjanie zablokowali porty ukraińskie na Morzu Czarnym i dokonali cyberataku na jej banki oraz ministerstwo obrony.

Sekretarz stanu Antony Blinken zapowiedział, że w razie ataku zostaną wprowadzone sankcje, ale że podejmie wszelkie działania na rzecz zapobieżenia wojnie. – Proszę by dobrze mnie zrozumieć. Jestem tutaj teraz nie po to, by zacząć wojnę, ale by jej zapobiec – powiedział. Zachęcił Rosję do deklaracji, że nie zaatakuje Ukrainy. – Rząd rosyjski może ogłosić dzisiaj, bez warunków, dwuznaczności czy uników, że nie dokona inwazji na Ukrainę – powiedział w ONZ.

Tymczasem Polska, Ukraina i Wielka Brytania podpisały memorandum trójstronne o współpracy na rzecz wzmocnienia kooperacji mającej wesprzeć bezpieczeństwo ukraińskie. – RP i Wielka Brytania będą kontynuować dostarczanie Ukrainie pomocy, stojąc w jedności z Ukrainą wobec trwającej rosyjskiej agresji, w pełni zaangażowani, by stać z ukraińskim narodem w jego wysiłkach na rzecz obrony suwerenności Ukrainy, jej niepodległości i integralności terytorialnej w ramach uznanych międzynarodowo granic – czytamy w ich oświadczeniu.

– Rosja jest gotowa do wojny. Wywiad rosyjski zebrał listę celów na Ukrainie w celu sparaliżowania jej samoobrony – informuje ministerstwo obrony Estonii w oparciu o dane jej wywiadu o nazwie Valisluureamet. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że Rosja szuka pretekstu do zaatakowania Ukrainy. – Mamy powody, by uważać, że prowadzą operację pod fałszywą flagą, aby mieć pretekst do wejścia. Każda wskazówka w naszej dyspozycji sugeruje, że są przygotowani do wejścia do Ukrainy i jej zaatakowania – powiedział dziennikarzom przed Białym Domem.

Reuters/Ministerstwo spraw zagranicznych/Valisluureamet/Wojciech Jakóbik