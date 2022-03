Portal Przyłączeniowy PSG ma już dwa lata Alert

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła Portal Przyłączeniowy 19 marca 2020 roku w godzinach wieczornych i już następnego dnia rano wpłynęły pierwsze wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Do dziś wpłynęło ich już ponad 150 tys. Oznacza to, że średnio co piąty wniosek jest składany za pośrednictwem portalu.

Portal przyłączeniowy to system, który w przyjazny i atrakcyjny sposób i co najważniejsze bez wychodzenia z domu pozwala na m.in. złożenie wniosku czy podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Aplikacja dostępna jest na komputerach, tabletach i smartfonach, a klienci mogą z niej korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ciągu dwóch lat indywidualne konto na Portalu Przyłączeniowym założyło już ok 140 tys. użytkowników.

– Z satysfakcją obserwujemy jak coraz większa liczba klientów w celu przyłączenia do sieci gazowej wybiera złożenie wniosku przez Portal Przyłączeniowy. Przez pierwszy rok z tego narzędzia skorzystało ok 73 tys. klientów, w drugim już ponad 75 tys. Aspiracją Polskiej Spółki Gazownictwa jest bycie innowacyjnym przedsiębiorstwem, dlatego Portal Przyłączeniowy będzie rozwijany i dostosowywany do oczekiwań naszych klientów także w kolejnych latach – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Innowacyjność portalu została doceniona podczas zeszłorocznych targów EXPO-GAS w Kielcach. Jury przyznało mu najwyższą nagrodę za produkt w kategorii „Usługi”.

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce zachęca do korzystania z portalu, gdyż jest to wygoda i oszczędność czasu. Osoby składające dokumenty w formie elektronicznej, mogą to uczynić w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności udawania się do Miejsca Obsługi Klienta.

Funkcjonalności Portalu Przyłączeniowego

Już teraz za pośrednictwem Portalu Przyłączeniowego możliwe jest: złożenie wniosku o określenie warunków lub możliwości przyłączenia do sieci gazowej, złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie, uzyskanie dostępu do informacji online o postępach w swojej sprawie, włączenie darmowego powiadomienia za pomocą SMS oraz wiadomości e-mail zawierających informację o kolejnych działaniach, uzyskanie dostępu do dokumentów powstających w trakcie procesu przyłączeniowego: warunków, umów, faktur itp., pobranie dokumentów powstałych w trakcie procesu przyłączania, uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej o zakończeniu realizacji inwestycji, dokonanie zmian danych kontaktowych.

Udogodnienia wprowadzone w 2021 roku

Portal Przyłączeniowy to narzędzie intuicyjne i proste w obsłudze. Dla osób, które zastanawiają się czy sobie z nim poradzą, Polska Spółka Gazownictwa przygotowała dedykowane filmy instruktażowe, pokazujące jak krok po kroku przejść przez wybraną sprawę. W połowie 2021 roku w ramach działań rozwojowych portal został wzbogacony również o: udostępnienie mapy z podziałem geodezyjnym działek, udostępnienie wraz z prezentacją na mapie w portalu przebiegu tras sieci gazowych, optymalizację słownika teleadresowego, m. in. poprzez zmniejszenie liczby pól niezbędnych do wprowadzenia adresu, umożliwienie wyszukiwania obiektu przyłączanego po numerze działki.

Polska Spółka Gazownictwa/Michał Perzyński