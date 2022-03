PGNiG rezerwuje moc gazoportu na Litwie Alert

FSRU na Litwie. Fot.Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Polacy najpierw udrożnili gazociąg z Litwy a teraz rezerwują przepustowość terminalu w Kłajpedzie. Będą mogli za jego pomocą sprowadzić nawet jedną piątą tego, co sprowadzali z Rosji w obliczu inwazji na Ukrainie.

Gaz-System doprowadził do udrożnienia Gazociągu Polska-Litwa tak, aby pozwalał na import do 2 mld m sześc. rocznie od maja 2022 roku. Teraz pojawiła się informacja o tym, że polski PGNiG zarezerwował przepustowość terminalu LNG w Kłajpedzie, czyli pływającej jednostki do magazynowania i regazyfikacji FSRU. – PGNiG zarezerwowała moce regazyfikacyjne w terminalu LNG w Kłajpedzie – potwierdza koncern w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl. Nie podaje jednak terminu ani wolumenu rezerwacji.

Dostawy przez Litwę to kolejne, potencjalne źródło dostaw pozwalających zastąpić import z Rosji. Polska planowała zakończyć kontrakt jamalski z rosyjskim Gazpromem w 2022 roku i nie podpisywać nowego. Jednakże inwazja Rosjan na Ukrainie powoduje, że dostawy mogą zostać przerwane szybciej przez embargo brane pod uwagę w Unii Europejskiej albo incydent związany z działaniami zbrojnymi. Polacy podjęli zatem szereg działań przygotowujących na taką możliwość, w tym szybsze uruchomienie Gazociągu Polska-Litwa.

Wojciech Jakóbik