Będzie czas na złożenie wniosku o dotację w „Czystym Powietrzu” dla powodzian

Termin składania wniosków w „Czystym Powietrzu” dla powodzian ma być wydłużony do końca listopada 2025 rokuow – wynika z wypowiedzi prezes NFOŚiGW Doroty Zawadzkiej-Stępniak. Na razie w programie złożono ponad 200 wniosków na kwotę ok. 10 milionów złotych; budżet to z kolei 300 milionów złotych

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podczas spotkania z dziennikarzami we wtorek poinformowała, że w kierowanej do poszkodowanych przez ubiegłoroczną wrześniową powódź części programu „Czystego Powietrza” złożono do tej pory ponad 200 wniosków na ok. 10 milionów złotych. Dodała, że w tym tygodniu ma zostać wypłacona pierwsza płatność w tym programie.

– Uzgodniliśmy, żeby wydłużyć termin składania wniosków do końca listopada. Obecnie jest to do końca marca – powiedziała Zawadzka-Stępniak.

Szefowa Funduszu zapowiedziała, że „Czyste Powietrze” dla powodzian będzie mocniej promowane na terenach dotkniętych przez ubiegłoroczną wodę. Ma to się dziać za pośrednictwem mediów lokalnych oraz doradców energetycznych.

Wiceszef NFOŚiGW Robert Gajda przypomniał, że w regulaminie programu zapisane jest, że nie możemy dwa razy płacić za to samo.

– Jeśli dużo tych mieszkańców skorzystało z pieniędzy rządowych, które były na odbudowę domów, kupiło nowe źródło ciepła czy też przeprowadziło termomodernizację, to teraz drugi raz na to samo nie może do nas wystąpić. To też powoduje, że niektórzy nie załapią się w tym programie – dodał.

Nabór w programie przeznaczonym dla powodzian ruszył 12 grudnia 2024 roku.

Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego i opolskiego. W zależności od miejsca zamieszkania, wnioski o wsparcie należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu, w Opolu, Zielonej Górze i w Katowicach. Budżet programu to 300 milionów złotych i na razie wnioski wnioski o wsparcie będzie można składać do 31 marca.

Wsparcie z „Czystego Powietrza” dla powodzian może otrzymać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego, uszkodzonego w powodzi we wrześniu 2024 roku na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Oszacowany zakres zniszczeń w budynku w wyniku powodzi potwierdzony przez gminę musi wynosić co najmniej 5 procent.

Dotacja na podstawowym poziomie będzie przysługiwała niezależnie od dochodów. Dla mniej zarabiających określono dwa progi dochodowe. Maksymalne wsparcie dla osób najmniej zamożnych wynosi do 136,2 tysiące złotych. Dotacja dla poszkodowanych w powodzi obejmuje koszty: audytu energetycznego, wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu, instalacji fotowoltaicznej.

W ramach naboru obowiązują limity kosztów kwalifikowanych na urządzenia, materiały i usługi. Ma to ograniczyć nieuczciwe praktyki wykonawców polegające m.in. na zawyżaniu kosztów jednostkowych.

Fundusz deklarował, że wnioski o pomoc dla poszkodowanych przez powódź mają być rozpatrzone maksymalnie w 14 dni od daty złożenia takowego.

