Ustawa powodziowa została znowelizowana

Ułatwienia w udzielaniu pomocy osobom i instytucjom, które ucierpiały we wrześniowej powodzi w południowo-zachodniej Polsce zakłada nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

O podpisaniu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta.

Zmiany zawarte w noweli mają m.in. umożliwić wszystkim wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej poszkodowanym gminom i powiatom skorzystanie z dofinansowania do 100 procent kosztów zadań własnych. Do tej pory samorządy musiały zapewnić 20-procentowy wkład własny. Nowe przepisy mają też zapewnić ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wsparcie dla uczelni niepublicznych oraz zapomogi dla ich studentów, wsparcie i możliwe ulgi dla przedsiębiorców. Mają też doprowadzić do uproszczenia procesu wycinki drzew i krzewów, uproszczenia zasad przyznawania zasiłków na cele remontowo-budowlane, przyznania świadczeń interwencyjnych organizacjom porządku publicznego i rolnikom.

W ubiegłym tygodniu nowelę ustawy uchwalił Sejm. Posłowie w głosowaniach zaakceptowali też część z 20 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Większość miała charakter doprecyzowujący.

Wśród merytorycznych poprawek, które wprowadził do tekstu Sejm znalazła się m.in. zgłoszona przez klub Polska2050-TD zmiana podnosząca do 200 tysięcy złotych maksymalną wysokość pożyczki dla przedsiębiorców na usuwanie skutków powodzi. Posłowie zdecydowali też, że w ustawie będzie zapis pozwalający na zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na wniosek bezpośrednio dotkniętych przez powódź przedsiębiorców, jeśli ich dochody spadły o co najmniej 40 procent.

W przyjętych zmianach znalazły się też m.in. przepisy pozwalające na udzielanie zaliczek pomocowych dla poszkodowanych, co ma przyspieszyć udzielanie wsparcia.

Ponadto minister funduszy i polityki regionalnej będzie mógł zmieniać programy pomocowe, na podstawie których możliwe będzie kierowanie pomocy publicznej do przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź. Przyspieszone ma być też wsparcie dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Zmiany wprowadzają też czasowe przepisy, które przyspieszą szacowanie szkód dotyczących zabytków.

To druga nowelizacja ustawy powodziowej. Rząd w pracach nad projektem przypominał, że na jej kształt wpłynęły doświadczenia samorządów, ministerstw i pełnomocnika rządu do spraw usuwania skutków powodzi Marcina Kierwińskiego.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ich ogłoszeniu.

BiznesAlert.pl / Polska Agencja Prasowa