Powrót węgla w Niemczech na horyzoncie przez obawy o gaz z Rosji Alert

Węgiel. Fot. Flickr

W zeszłym tygodniu minister gospodarki Robert Habeck wezwał do przedłużenia funkcjonowania rezerwowych elektrociepłowni węglowych. Nawet reaktywacja zlikwidowanych elektrowni nie wydaje się niemożliwa.

Potwierdza to działanie koncernu Vattenfall w Moorburgu. Vattenfall wstrzymał do połowy marca przygotowania do demontażu elektrowni węglowej Hamburg-Moorburg z powodu wojny na Ukrainie. – Celem zatrzymania jest ocena sytuacji i pozostawienie tej opcji na wypadek, w którym dostawy gazu z Rosji do Niemiec mogą zostać wstrzymane – powiedział przedstawiciel Vattenfall w rozmowie z radiostacją NDR.

Elektrociepłownia Moorburg została wyłączona w lipcu 2021 roku po zaledwie sześciu i pół roku po jej uruchomieniu. Dla Vattenfall Moorburg od początku był fiaskiem inwestycyjnym.

Die Welt/Aleksandra Fedorska