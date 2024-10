W stoczni budującej atomowe okręty podwodne wybuchł pożar

Pożar wybuchł w nocy z wtorku na środę w stoczni w Barrow-in-Furness na północnym zachodzie Wielkiej Brytanii, gdzie budowane są okręty podwodne o napędzie atomowym – poinformowała lokalna policja. Dwóch pracowników przewieziono do szpitala z podejrzeniem zatrucia dymem.

Policja w hrabstwie Kumbria zapewniła, że „nie ma zagrożenia nuklearnego”, jednocześnie zaapelowała do mieszkańców, aby pozostali w domach, zamknęli drzwi i okna.

Około godziny 8.30 czasu polskiego stocznia BAE Systems, na której terenie doszło do pożaru, poinformowała, że ogień nie został jeszcze ugaszony.

Na zdjęciach zamieszczonych w internecie widać płomienie i czarny dym unoszący się ze szczytu dużego budynku na terenie stoczni. Według firmy jest to drugi co do wielkości kompleks stoczniowy tego typu w Europie. Zakład zatrudnia około 10 tysięcy pracowników.

