Rosja: Pożar na syberyjskim polu kondensatu ropy i gazu Alert

Syberia mierzyła się z pożarem, który objął ponad tysiąc metrów kwadratowych. Chodzi o pole kondensatu ropy i gazu, o czym informuje agencja Reutera.

Syberyjskie obszarach kondensatu ropy i gazu Markowskoje na Syberii wybuchł pożar. Żywioł objął ponad tysiąc metrów kwadratowych w obwodzie irkuckim. Właścicielem powierzchni jest Irkutsk Oil Company (INK), czyli jeden z największych prywatnych producentów ropy w Rosji.

Jak podaje agencja Reuters, w wyniku pożaru ucierpiała jedna co najmniej jednak osoba. W niedziele 18 grudnia pożar został ugaszony. To kolejny pożar w ostatnim czasie. W tym regionie Rosji płonęła również ANChK, która należy do państwowego koncernu Rosnieft.

Reuters/Maria Andrzejewska