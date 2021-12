Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy razem przeciwko Nord Stream 2 i agresji rosyjskiej Alert

Prezydenci Polski, Ukrainy i Litwy rozmawiają online. Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Prezydenci Litwy, Polski i Ukrainy rozmawiali online. Przyjęli stanowisko potępiające Nord Stream 2 oraz agresję rosyjską w trzydziestolecie uznania niepodległości ukraińskiej przez Polaków i Litwinów.

Przywódcy tych trzech krajów wyrazili wsparcie i solidarność w obliczu kryzysu granicznego „zarządzanego przez Mińsk” na granicy litewsko-białoruskiej i polsko-białoruskiej. Wyrazili obawy ze względu na „dalsze osłabienie bezpieczeństwa i stabilności regionu oraz ewoluujące zagrożenia, w tym hybrydowe wynikające między innymi z dalszej agresji rosyjskiej”.

Komunikat głosi, że prezydenci zadeklarowali silne zaangażowanie w dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Europy i z tego względu wyrazili wyraźne obawy z powodu projektu Nord Stream 2, który stanowi wyzwanie z zakresu bezpieczeństwa dla Europy. – Wyrazili gotowość do współdziałania przeciwko monopolizacji rynku gazu w Europie przez Rosję, która używa surowców jako narzędzia geopolitycznego – czytamy.

Przywódcy wezwali także społeczność międzynarodową do pogłębienia sankcji wobec Rosji za jej agresję przeciwko Ukrainie i do wezwania Kremla do deeskalacji poprzez wycofanie wojska z granicy ukraińskiej oraz okupowanych terytoriów na wschodzie tego kraju.

30 lat temu, 2 grudnia 1991 roku, Polska i Litwa uznały niepodległość Ukrainy.

Kancelaria Prezydenta/Wojciech Jakóbik