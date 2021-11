PSG chce utrzymać taryfę dystrybucyjną i ma nadzieję, że problemy kryzysowe są przejściowe Alert

Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa z Grupy PGNiG Robert Więckowski zdradza, że jego spółka będzie wnioskowała o utrzymanie taryfy dystrybucyjnej na obecnym poziomie i wyraził nadzieję, że problemy wywołane przez kryzys energetyczny będą przejściowe.

– Staralibyśmy się utrzymać obecne taryfy dystrybucyjne. One będą satysfakcjonujące i dadzą nam wkład w rozwój naszej spółki – zdradził prezes potwierdzając, że taki wniosek został złożony do Urzędu Regulacji Energetyki.

– Musimy dbać o interes całej grupy kapitałowej. Nie możemy być odrębną spółką, która odetnie się od działań PGNiG. Nie ukrywamy, że wzrost cen gazu troszkę wyhamował proces inwestycyjny. Mamy nadzieję, że ludzie i przedsiębiorstwa nie wstrzymają się od podłączania do gazu, a trudności z powodu cen paliw będą przejściowe – powiedział rozmówca BiznesAlert.pl. – Od 2016 roku cały czas się rozwijamy. Gazyfikacja kraju wzrosła o 30 procent. Jeżeli spełnimy wszystkie oczekiwania mieszkańców naszego kraju to wzrośnie o 50 procent do 2025 roku – zapewnił.

– Nie ma alternatywy do gazu jako paliwa przejściowego. Nasze plany dodawania wodoru do gazu czy zazielenienia go z pomocą biometanu idą ku dobremu. Te działania mają także spowodować spadek cen paliw – tłumaczył prezes PSG.

Wojciech Jakóbik