Niemieccy Zieloni przejmą resorty odpowiedzialne za Energiewende

Przyszły rząd koalicji świateł drogowych chce znacznie przyspieszyć proces przechodzenia na elektromobilność i planuje do 2030 roku co najmniej 15 milionów e-samochodów na niemieckich drogach. Niemcy mają stać się „rynkiem wiodącym dla elektromobilności”. – W umowie koalicyjnej SPD, Zielonych i FDP jest napisane: Naszym celem jest co najmniej 15 milionów w pełni elektrycznych samochodów do 2030 roku. Ponadto, w zależności od wymogów na poziomie UE, na początku lat 30. w Niemczech mają być rejestrowane wyłącznie pojazdy neutralne pod względem emisji CO2. – Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej w 2035 roku w sektorze transportowym w Europie będą dozwolone tylko pojazdy neutralne pod względem emisji CO – będzie to miało wcześniejszy skutek w Niemczech – mówi umowa koalicyjna. Ponadto, zgodnie z umową, trzy strony opowiadają się za tym, że w przyszłości „możliwe jest zweryfikowanie tylko ponownej rejestracji pojazdów, które mogą być tankowane wyłącznie e-paliwami”. Aby przyspieszyć przejście na czystą mobilność, partie chcą zmniejszyć przeszkody biurokratyczne i rozbudować infrastrukturę ładowania.