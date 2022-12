Kampania PTEZ uczy Polaków jak oszczędzać ciepło Alert

Jak wietrzyć w zimie, by nie wywietrzyć portfela? Jak ustawić meble, by nie zablokować przepływu ciepła z grzejników? Jaka temperatura kaloryfera daje oszczędności widoczne w rachunkach za ciepło? To tylko niektóre z pytań, które padły podczas konferencji inaugurującej kampanię „Liczy się ciepło” Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, która odbyła się 6 grudnia w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki badania dotyczącego stanu wiedzy Polaków na temat gospodarowania ciepłem zebrane w raporcie o tym samym tytule: „Liczy się ciepło”.

Termostat w kaloryferze. Fot. NCBR

Co Polacy wiedzą o ogrzewaniu?

– Kampania „Liczy się ciepło” ma być źródłem porad dla całych rodzin, jak oszczędzać ciepło w sezonie grzewczym. Chcemy zwiększyć świadomość Polaków w kwestii zagrożeń dla zdrowia wynikających z przegrzewania nieruchomości. Pragniemy zwrócić także uwagę na korzyści wynikające ze zmniejszenia zużycia ciepła dla budżetów domowych, czy kondycji finansowej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Stoimy w obliczu wyzwania, jakim jest skuteczna transformacja energetyczna naszego kraju i rodzimej gospodarki. Nie będzie ona możliwa bez wsparcia każdej i każdego z nas. Kluczem jest racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i ciepła.

– Chcemy zachęcić do inwestycji w termomodernizację, pokazując korzyści dla domowego budżetu płynące z realizacji tego rodzaju projektów – podkreśla Wojciech Dąbrowski. – Nasze działania mogą pomóc we wzmocnieniu bezpieczeństwa finansowego wspólnot i spółdzielni, przy jednoczesnej zachęcie do korzystania z programów dotacyjnych wspierających transformację energetyczną Polski.

Patronami honorowymi kampanii są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych/Michał Perzyński