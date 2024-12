PZU prezentuje strategię do 2027 roku. Chce zwiększyć przychody o 7,5 miliarda złotych

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zaprezentował strategię działań w latach 2025-2027. Ich efektem ma być 7,5 miliarda złotych dodatkowych przychodów w ciągu trzech lat. PZU chce również rozwijać ekosystem cyfrowy, który ułatwi użytkownikom korzystanie z produktów i usług.

PZU przygotowało strategię na lata 2025-2025, która ma umocnić jego pozycję na rynku i zachęcić Polaków do inwestowania w ubezpieczenia. – Mimo korzystnego otoczenia i 6. miejsca pod kątem gospodarki, Polska może jeszcze wiele zdziałać w sektorze ubezpieczeń. W tym momencie jako kraj przeznaczamy na ubezpieczenia stosunkowo mało w porównaniu do innych, około 2,2 procent PKB. Nasze zadanie to przekonać Polaka, że warto być mądrym przed szkodą, a nie po niej – podkreślił prezes PZU Artur Olech podczas prezentacji strategii działania na najbliższe trzy lata.

– Działamy w wymagających czasach, które niosą za sobą wiele zagrożeń. W nich jednak staramy się szukać szans i w obecnej sytuacji możemy znaleźć ich kilka – dodał prezes PZU.

Strategia PZU zakłada m.in. koncentrację na biznesie ubezpieczeniowym, uproszczenie struktury, w tym aktywów bankowych, cyfryzację i ekspansję w sektorze zdrowotnym, w który zainwestuje miliard złotych.

Biznes, zdrowie i mojePZU

W obszarze biznesowo-zdrowotnym, PZU celuje we wzrost przychodów o ponad 60 procent, powyżej 3 miliardów złotych. Plan to wykorzystanie modelu biznesowo-operacyjnego, który zapewni wysoką rentowność i infrastrukturę technologiczną oraz rozbudowaną sieć placówek z komplementarną siecią placówek partnerskich. Istotnym elementem ma być koncentracja relacji z klientami w cyfrowej platformie mojePZU. Według strategii, Grupa chce zwiększyć liczbę jej użytkowników do z 4,9 mln (stan na koniec 2024 roku) do 8 mln osób.

Grupa planuje budowę tych rozwiązań w partnerstwie z podmiotami, takimi jak Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ministerstwo cyfryzacji, mObywatel 2.0 czy Centralny Ośrodek Informatyki. Efektem ma być stworzenie nowoczesnego, cyfrowego ekosystemu z produktami i usługami.

Reorganizacja bankowa

PZU poinformowało również o podpisaniu z Bankiem Pekao listu intencyjnego w sprawie reorganizacji aktywów bankowych w ramach Grupy. W ramach porozumienia zawartego 2 grudnia 2024 roku, strony mają opracować docelową strukturę reorganizacji, przy uwzględnieniu interesów stron i ich interesariuszy. Strategia zakłada zmianę w strukturze właścicielskiej banków w Grupie PZU: sprzedaż udziałów Alior Banku do Banku Pekao. Celem reorganizacji ma być uzyskanie synergii finansowych i zarządczych, co w efekcie zwiększy wartość dla akcjonariuszy PZU i Banku Pekao.

– W horyzoncie trzyletnim koncentrujemy się na rentowności w głównym biznesie. Nasz biznes bankowy będzie transparentny dla inwestorów, dzięki uproszczeniu aktywów bankowych w Grupie. Poprawi to zarządzanie nimi, a uwolniony w ten sposób kapitał przeznaczymy na inwestycje. Wypracujemy dodatkowe oszczędności w Grupie PZU jako efekt synergii w ramach Grupy oraz zapewnimy wzrost rentowności. Zwiększymy poziom dywidendy i będziemy mniej zależni od zmian poziomu stóp procentowych – mówi Artur Olech, prezes PZU.

Najważniejsze cele strategii

Najważniejsze cele finansowe PZU do 2027 roku to m.in: wyższy zysk o blisko 2 mld zł niż w poprzedniej strategii (z 4,3 mld zł do 6,2 mld zł), ponad 19-procentowy wzrost rentowności z działalności podstawowej, utrzymanie marży operacyjnej w ubezpieczeniach na życie i zwiększenie przychodów z ubezpieczeń o 7,5 mld zł (do 36,2 mld zł).

Jędrzej Stachura