Rafako stawia Tauronowi ultimatum w sprawie naprawy Elektrowni Jaworzno Alert

Budowa bloku 910 MW w Jaworznie | fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Business Insider poinformował, że Tauron i Rafako spotkają się w sprawie omówienia prac w Elektrowni Jaworzno. Rafako ostrzega, że jeśli w ciągu zaledwie kilku dni nie znajdzie inwestora, dokończenie naprawy bloku, który z powodu awarii został unieruchomiony, może okazać się niemożliwe.



Na początku sierpnia Tauron poinformował o awarii nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno, którego budowa pochłonęła 6,2 mld zł. Przez problemy finansowe generalnego wykonawcy ukończenie naprawy bloku może się opóźnić albo w ogóle nie dojść do skutku. Rafako szuka inwestora, by odzyskać zdolność do pozyskiwania nowych kontraktów i przetrwać na rynku, jednak do tej pory się to nie udało – czytamy na stronie Business Insider.

Z informacji portalu Business Insider wynika, że Rafako naciska na to, by w spółkę zainwestowały wspólnie Tauron i jeden z funduszy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Oba podmioty jeszcze nie skomentowały tej sprawy. Portal podaje, że wykonawca nowego bloku energetycznego w Jaworznie – Rafako – ostrzega, że jeśli w ciągu zaledwie kilku dni nie znajdzie inwestora, dokończenie naprawy bloku, który z powodu awarii został unieruchomiony, może okazać się niemożliwe.

– W rzeczywistości dokończenie naprawy, nawet bez Rafako, będzie przecież możliwe – mówi jeden z rozmówców Business Insidera. Portal podaje jednak, że taki scenariusz mocno wydłużyłby całą procedurę, bo konieczne byłoby wybranie nowego wykonawcy.

Business Insider/Jędrzej Stachura

