Filiński: Dlaczego sezony konserwacyjne w rafineriach są tak ważne? Energetyka

Rafinerie to jeden z najistotniejszych elementów przemysłu naftowego. Przetwarzają surowiec, czyli ropę naftową, uzyskując z niej paliwa takie jak olej napędowy, czy benzyna. Jednakże utrzymanie przez dłuższy czas wysokich obrotów przez 24 godziny na dobę wymaga odpowiedniej i zaplanowanej wcześniej konserwacji – pisze Tomasz Filiński, autor bloga Świat Paliw, w BiznesAlert.pl.

Zbiorniki Rafinerii Gdańskiej. Fot. Grupa Lotos

Zazwyczaj naprawa i modernizacja infrastruktury przetwarzającej ropę na gotowy do sprzedaży asortyment odbywa się w okresach niskiego popytu, by ograniczone moce zakładu nie zakłóciły lokalnego łańcucha dostaw paliw. Oczywiście zdarzają się sytuacje awaryjne, które zmuszają rafinerie do nieplanowanych przestojów, ale są to przypadki losowe zazwyczaj trudne do uniknięcia takie jak rożnego rodzaju kataklizmy, strajki lub po prostu uszkodzenia instalacji wynikające z ludzkich błędów i niedopatrzeń.

Gdy dochodzi do nagłych zatrzymań lub istotnego spowolnienia prac rafinerii, czego konsekwencją jest reglamentacja (racjonowanie) towaru dla odbiorców, najczęściej wiąże się to nie tylko z miejscowymi niedoborami, ale również ze wzrostem cen poszczególnych paliw. Dlatego regularne i rzetelne przeglądy mają tak duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Sezony konserwacji zakładów rafineryjnych są różne na całym świecie, w zależności od tego, w jakich warunkach klimatycznych działa dany obiekt, jaka jest jego specyfika funkcjonowania oraz zależnie od tego, o czym już wspomniałem, czyli od pory roku, w której tamtejsza konsumpcja paliw jest stosunkowo najniższa. Najczęściej naprawy są planowane dwa razy w roku i np. w USA takich przeglądów rafinerii dokonuje się jesienią oraz wiosną, zaś w Europie grafiki modernizacji infrastruktury naftowej przeważnie obejmują okres letni. Łagodniejsza aura ułatwia zespołom konserwacyjnym wykonywanie prac serwisowych polegających na przykład na czyszczeniu wymienników ciepła, wymianie katalizatorów lub uszczelnianiu rurociągów. Dość często renowacji poddawane są rożnego rodzaju czujniki i aparatura pomiarowa, ale udoskonalane są także same procesy produkcyjne.

Dobrze zaplanowane konserwacje i przeglądy infrastruktury naftowej pozwalają na optymalną pracę tych zakładów i wydłużają ich żywotność. Globalnie przemysł rafineryjny nadal odgrywa strategiczną rolę w energetyce, ale i w naszym codziennym życiu. Idąca za tym wszystkim odpowiedzialność sprawia, że nad prawidłowym funkcjonowaniem rafinerii czuwają setki, jak nie tysiące specjalistycznie wykształconych i wyszkolonych pracowników.