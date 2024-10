RAPORT: Energetyka jądrowa wciąż polaryzuje świat

Wśród wiodących tematów mijającego tygodnia na portalu Biznes Alert była energetyka jądrowa. Tematami było zarówno powrót na antyjądrowe barykady jak i przełamanie banków do inwestycji w energetykę jądrową. Również w Polsce.

Polska w atomowym sojuszu

– Polska jest w sojuszu jądrowym krajów unijnych i też dąży do tego, aby nastąpiło zrównanie źródeł odnawialnych ze źródłami nuklearnymi przez KE – powiedział w Senacie wiceminister klimatu Maciej Bando. Dodał, że Polska nie podpisała ostatniej deklaracji sojuszu, bo chciała pozostać neutralna w obliczu zbliżającej się prezydencji.

Banki szukają zarobku w energii jądrowej

23 września John Podesta, doradca prezydenta USA ds. polityki klimatycznej spotkał się w Nowym Jorku z pracownikami Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Brookfield, Crédit Agricole CIB, Guggenheim Securities, Rothschild & Co, Segra Capital Management oraz Société Générale, aby zachęcić te przedsiębiorstwa do wsparcia inwestycji w energię jądrową.

Efektem rozmów jest zobowiązanie banków do przeznaczania większej ilości pieniędzy na przykład na budowę elektrowni jądrowych, tak aby do 2050 roku potroić światową produkcję energii elektrycznej podchodzącej z atomu. Ten cel ustalony został podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju.

Jeśli inwestycje w energetykę jądrową nie przyśpieszą, czeka nas kryzys energetyczny

Polski sektor energetyczny znajduje się w bardzo newralgicznym i trudnym momencie, kiedy to stary model energetyki, oparty na dominacji elektrowni napędzanych węglem kamiennym i brunatnym, przechodzi do przeszłości. Większość, bo 70 procent tej energetyki przekracza już 40 lat.

Jednocześnie dynamicznie rozwija się sektor energetyki wiatrowej i słonecznej, a więc źródeł pogodo-zależnych, które pracują z dużą zmiennością mocy. Taki model, czyli energetyka węglowa plus rosnący udział źródeł odnawialnych to niedobry pomysł, ponieważ bloki węglowe projektowane były do stabilnej pracy, w podstawie systemu, a nie do częstych zmian mocy w zależności od warunków atmosferycznych. Pracując tak, narażone są one na częste awarie i odłączenia od sieci, co powoduje groźby blockoutów.

Niemcy znów odwracają się od atomu

Na europejską arenę polityczną wraz z nowym składem Komisji Europejskiej wracają stare konflikty. Ostatnim razem Unia rozstrzygnęła konflikt o energię jądrowej w Europie, w 2020 roku, gdy prowadzono debatę na temat taksonomii. Wtedy, jak i teraz debata toczy się kolejny raz o finansowanie projektów jądrowych w EU.

W ramach taksonomii unijne środki finansowe miały zostać wycofane z inwestycji szkodzących środowisku i zostać ulokowane tam, gdzie posłużą ochronie środowiska. Francja i Niemcy nie były ze sobą zgodne co do tego, czy energia jądrowa jest dobra, czy zła dla środowiska. Ostatecznie tego konfliktu nie udało się rozstrzygnąć, ale strony zawarły ze sobą pewien kompromis.

Opracował Piotr Brzyski