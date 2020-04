Instytut Kościuszki: Koronawirus przyspieszy rozwój 5G. Należy wesprzeć dostawców z Europy Bezpieczeństwo

Gospodarka po pandemii będzie coraz bardziej cyfrowa, więc sektor ICT może być jej kołem napędowym. Wymaga jednak wsparcia. Instytut Kościuszki przekonuje, że powinno trafić do europejskich dostawców technologii 5G.

Scenariusze i rekomendacje dla polskiej gospodarki cyfrowej po okresie pandemii zostały przedstawione wspólnie przez Instytut Kościuszki i Związek Cyfrowa Polska w opracowaniu pt. „危机 [wēijī]”. To słowo w języku chińskim oznacza „kryzys” i składa się z dwóch znaków, jeden oznaczający „zagrożenie”, a drugi „szansę”. „Polska i świat stanęły aktualnie w obliczu zagrożenia wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która swe początki ma w Chińskiej Republice Ludowej. Musimy podejść do tego wyzwania tak jak w swoim sposobnie myślenia mają zakorzenione Chińczycy, czyli już teraz Polska musi myśleć o strategii gospodarczej na przyszłość, identyfikując szanse ekonomiczne, które powstaną wraz z narodzinami nowego cyfrowego świata, który formuje się właśnie na naszych oczach” – tłumaczy Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki w informacji think tanku.

Autorzy raportu twierdzą, że przyspieszona cyfryzacja spowoduje szybszy rozwój infrastruktury 5G, która powinna być zabezpieczona przed cyberataki. Taką gwarancję mają dać europejscy dostawcy sprzętu. – Należy w związku z tym podjąć wysiłek i działania zmierzające do wspierania zwłaszcza tych dostawców technologii 5G, którzy zakorzenieni są w Europie. W następnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej należy położyć nacisk na to, aby to oni uczestniczyli w budowie sieci 5G w Europie. Także dlatego, że w tym roku obserwujemy silny trend, w którym rynek chiński jednoznacznie preferuje dostawców chińskich, prawdopodobnie także jako odpowiedź na ekonomiczne skutki pandemii, ale przede wszystkim dlatego, że bezpieczeństwo swej sieci, postrzega jako potrzebę powierzenia go firmom, którym ufa. Niedawno Huawei i ZTE wygrały przetarg giganta telekomunikacyjnego China Mobile na budowę sieci 5G w zakresie 90 procent zapotrzebowania na technologię. Podobnie powinni działać Europejczycy dostrzegając zarówno szanse, jak i zagrożenia związane z budową sieci nowej generacji – czytamy w raporcie.

Opracował Wojciech Jakóbik