RAPORT: Minęło 1000 dni nierównej walki Ukrainy z Rosją

Rosyjski atak na Dniepr. Moskwa zastosowała rakietę balistyczną Kedr

21 listopada 2024 roku Rosja przeprowadziła atak rakietą balistyczną Kedr na miasto Dniepr. Rakieta, wystrzelona z obwodu astrachańskiego, dotarła do celu w 15 minut. Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) podał, że Kedr ma sześć głowic bojowych, każda z sześcioma subpociskami, osiągającymi prędkość ponad 11 machów na końcowym odcinku.

Rakieta Kedr została opracowana w Moskwie i testowana w 2023 i 2024 roku na poligonie Kapustin Jar. Ukraińskie władze początkowo twierdziły, że zaatakowano ich międzykontynentalną rakietą balistyczną (ICBM), zdolną do przenoszenia ładunków jądrowych, ale USA podały, że był to pocisk pośredniego zasięgu (IRBM). Atak spowodował poważne zniszczenia w Dnieprze, wzmacniając obawy dotyczące eskalacji konfliktu. HUR zaznaczył, że Rosja nadal rozwija swoje możliwości rakietowe, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy i regionu.

– Patrząc w ujęciu taktycznym i opierając się o wstępne informacje, nie było to efektywne użycie pocisku balistycznego przez Rosję. Wszystko wskazuje na to, że nie zniszczono celu, który sparaliżowałby działanie wojsk. Z racji na użycie ładunku nienuklearnego straty nie były współmierne do poniesionych kosztów – mówi podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, analityk i autor opracowań OPFOR, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Rosjanie zbombardowali swoje terytorium ponad 100 razy

Rosyjskie wojsko przypadkowo zbombardowało własne terytorium ponad 150 razy w 2024 roku, jak donosi „Newsweek” za portalem Astra. Ostatni incydent miał miejsce we wsi Bykówka, gdzie 250-kilogramowa bomba FAB uderzyła w szkołę, nie powodując obrażeń. Bomby FAB-250 i FAB-500, używane również podczas ataków na Ukrainę, często nie eksplodują i są później neutralizowane. Ekspert Rusłan Lewijew wskazuje na wadliwość zestawów bombowych, co jednak nie wpływa znacząco na skuteczność działań rosyjskiego lotnictwa.

Nowa doktryna Putina ma być straszakiem dla Zachodu

– Nowa doktryna nuklearna Rosji obniża deklarowany próg użycia broni jądrowej i wymienia dodatkowe sytuacje, w których ma to być możliwe. Nie należy jednak traktować jej jako zapowiedzi faktycznego użycia broni jądrowej w trwającym konflikcie – mówi Artur Kacprzyk, analityk i ekspert od polityki nuklearnego odstraszania z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

