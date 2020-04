RCB: Praca reaktora jądrowego w Świerku nie jest zagrożona Alert

Informacje o rzekomej awarii badawczego reaktora jądrowego w Świerku są fałszywe. – Nie zostały odnotowane żadne zdarzenia mogące wpłynąć na pracę reaktora MARIA – zapewnił Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

„Fake news”

– Pojawiają się fałszywe informacje o rzekomej awarii reaktora jądrowego w Świerku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nawiązało kontakt z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych – nie zostały odnotowane żadne zdarzenia mogące wpłynąć na pracę reaktora MARIA – poinformował Grzegorz Świszcz, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

NCBJ: Nie ma żadnego zagrożenia

Narodowe Centrum Badań Jądrowych podkreśla także, że nie ma jakichkolwiek problemów technicznych w Świerku. – Służby ochrony radiologicznej NCBJ nie rejestrują anomalii w promieniowaniu tła W związku z rozpowszechnianymi w ostatnich godzinach nieprawdziwymi informacjami o rzekomym zagrożeniu radiacyjnym wykrytym lub spowodowanym w Świerku, informuję, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych pracuje normalnie, biorąc pod uwagę warunki epidemiologiczne – czytamy w komunikacie. NCBJ podkreśla, że instytucie nie występują i nie miały miejsca żadne zdarzenia

nietypowe czy problemy techniczne, które mogłoby budzić niepokój.- Nasze służby ochrony radiologicznej nie rejestrują też żadnych odczytów wskazujących na anomalie w poziomie promieniowania tła podkreśla NCBJ.

– Co do zgłaszanych podejrzeń, że ktoś z pracowników NCBJ kanałami prywatnymi rozpowszechnia wspomniane nieprawdziwe informacje, to możemy jedynie wyrazić głębokie przekonanie, że nic takiego nie miało miejsca, a wszyscy nasi pracownicy postępują odpowiedzialnie.Wyjaśniam y też, że właściwą instytucją do udzielania informacji o sytuacji radiacyjnej w Polsce i poza granicami jest

Państwowa Agencja Atomistyki, która nie donosi o żadnym zagrożeniu dla terenu naszego kraju – czytamy w komunikacie.

Twitter/NCBJ/Bartłomiej Sawicki