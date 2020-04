Projekt ropociągu z Ukrainy do Polski został zgłoszony do programu wsparcia Wspólnoty Energetycznej Alert

Ropociąg. Fot. Flickr

Projekt transgranicznego rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce został zgłoszony do programu, który pozwala na uzyskanie statusu PECI – Project of Energy Community Interest.

Konsultacje społeczne

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia”, odpowiedzialne za projekt podało, że Wspólnota Energetyczna rozpoczęła konsultacje społeczne utworzenia nowej listy projektów priorytetowych PECI/PMI dla zrzeszonych krajów.

– Projekt budowy rurociągu naftowego Brody–Adamowo po raz kolejny ubiega się o uzyskanie statusu PECI (Project of Energy Community Interest). Jest on umieszczony na wstępnej liście projektów priorytetowych pod numerem Oil_01 wśród inwestycji sektora transportu ropy naftowej – czytamy w komunikacie.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszani są przedstawiciele władz państwowych, firm, stowarzyszeń branżowych, sektora MŚP, organizacji konsumenckich, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji ekologicznych, firm konsultingowych, federacji pracowników i pracodawców, inne odpowiednie zainteresowane strony oraz zwykli obywatele. Konsultacje społeczne potrwają do 30 kwietnia 2020 roku. Ich wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Wspólnoty Energetycznej.

Cel projektu

Celem budowy rurociągu naftowego z Brodów do Adamowa jest dywersyfikacja dostaw surowca do Polski i dalej do Europy Zachodniej w oparciu o zasoby w regionie Morza Kaspijskiego. Przy granicy z Białorusią znajduje się baza magazynowa PERN.

Spółka podaje, że trasa przyszłego transgranicznego ropociągu została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które ma przebiegać magistrala. Chodzi o gminy na terenie województw – lubelskiego i podlaskiego.

W listopadzie 2019 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie przedłużył do października 2023 roku ważność decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy ropociągu z Brodów na Ukrainie do Płocka z możliwością przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim.

Według spółki, projekt przewiduje budowę rurociągu naftowego o długości ponad 396 km, z czego ok. 270 km magistrali przebiegać będzie po stronie polskiej. Początkowa przepustowość ropociągu ma wynieść 10 mln ton surowca rocznie, z perspektywą zwiększenia jej do 20 mln ton surowca na rok, w przypadku konieczności zwiększenia dostaw z regionu Morza Kaspijskiego. Projekt zakłada jednocześnie możliwość rewersyjnego wykorzystania rurociągu naftowego, czyli tłoczenia ropy naftowej na Ukrainę.

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe „Sarmatia” powstało w 2004 roku. Zostało powołane przez ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” (PERN) oraz Ukrtransnaftę. Są to spółki zarządzające siecią magistrali surowcowych w Polsce i na Ukrainie. Z danych „Sarmatii” wynika, że PERN i Ukrtransnafta mają tam po 28,79 procent udziałów, azerski SOCAR posiada 25,32 procent, gruziński GOGC ma 16,09 procent, a jeden procent należy do litewskiego Klaipedos Nafta.

Sarmatia/Bartłomiej Sawicki