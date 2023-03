RMF FM: Rosjanie mogli szykować dywersję pod polskim oknem Ukrainy na świat Alert

RMF FM ustaliło, że siatka szpiegów Rosji w Polsce miała przygotowywać dywersję na liniach kolejowych wokół lotniska Rzeszów-Jasionka, gdzie znajduje się baza przerzutowa NATO na Ukrainę.

Polskie służby rozbiły siatkę szpiegowską pracującą dla Rosji. Grupa miała prowadzić w naszym kraju przygotowania do działań dywersyjnych. Jak dowiedział się reporter RMF FM, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w tej sprawie 6 osób, a w związku z działaniami siatki na trasach kolejowych oraz w krajowej infrastrukturze krytycznej wprowadzono alert bezpieczeństwa – podaje RMF FM.

Szpiedzy mieli rozmieścić na ważnych trasach kamery rejestrujące ruch pociągów i wysyłające go do sieci. Do Jasionki trafiają transporty pomocy cywilnej oraz militarnej na rzecz Ukrainy odpierającej inwazję rosyjską.

Polska wprowadziła drugi stopień alarmowy BRAVO świadczący o podniesionym zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Z kolei stopień Charlie-CRP oznacza, że jest większe zagrożenie atakiem terrorystów w cyberprzestrzeni.

RMF FM/Wojciech Jakóbik